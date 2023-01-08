"Шахеды" будут делать в россии? Данилов назвал конкретный город

рф хочет любыми путями заполучить иранские беспилотники

Россияне могут начать заниматься собственным производство иранских дронов-камикадзе "Шахед", которые оккупанты используют для атак по украинским городам. Однако безупречная работа украинской разведки позволяет нашей стране знать последующие возможные шаги рф.

Осенью 2022 года появилась информация о том, что москва заключила тайное соглашение с Тегераном, согласно которому рф начнет собственное производство иранских беспилотников на территории своей страны. Секретарь СНБО Алексей Данилов во время телемарафона рассказал, в каком городе россияне могут производить дроны.

"Мы понимаем, что там происходит, один из городов – это Тольятти, где они собираются все это делать, есть и другие города. Наша разведка по многим вопросам работает просто безупречно, и мы заранее понимаем, какие шаги они могут для себя отрабатывать", – сказал Данилов.

Он также добавил, что после того, как украинские военные начали сбивать иранские дроны-камикадзе, оказалось, что в этих беспилотниках есть комплектующие производства компаний, которые, не должны поставлять их Ирану согласно введенным санкциям.

"Когда мы начали сбивать иранские дроны, мы обратили внимание на комплектацию определенных компаний, которые не должны поставлять эти комплектующие в Иран. Как они там оказались, сейчас выясняют много разведок. Но после того, как это стало публично известно, я не думаю, что компании, которые их поставляли, будут продолжать это делать. Тогда из чего будут составлять свои дроны – это большой вопрос. Будет ли замена деталей", — подчеркнул Данилов.

По словам секретаря СНБО, украинские воины будут сбивать иранские дроны и далее, а потому Украина будет иметь информацию о комплектующих иранских беспилотников.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ВСУ дали четкое объяснение относительного того, почему иранские дроны-камикадзе не сбивают вдоль Днепра. Также стало известно, какую хитрость используют россияне, запуская беспилотники.