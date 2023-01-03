Почему "Шахеды" не сбивают вдоль Днепра и какую хитрость используют оккупанты: в ВСУ дали четкий ответ

Основная цель атак дронами – Киев

Российские оккупанты запускают иранские дроны-камикадзе по украинским городам в темное время суток вдоль русла Днепра, потому как они становятся менее видимыми и их сложнее обнаружить.

Радиолокационные средства, которые обнаруживают цель, не будут видеть дроны Shahed, если они ближе прижимаются к земле. Об этом рассказал спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире "Украинского радио".

"Радиолокационно они (дроны-камикадзе ― Ред.) становятся менее видимыми, чем ближе прижимаются к земле. Хочешь жить ― прижимаешься ниже. Радиолокационные средства, которые обнаруживают цель, не будут ее видеть, если цель летит ниже их уровня", — объяснил Юрий Игнат.

Он также напомнил гражданам, что в момент воздушной тревоги необходимо находиться в укрытиях, поскольку даже при 100% работе ПВО, к сожалению, обломки падают и могут разрушать автомобили, здания и жизни людей.

"Когда ракета попадает в цель, она разрывается не сразу лоб-в-лоб с "Шахедом", а рядом. Так работает зенитное оружие. Его поражающие элементы прошивают фюзеляж ракеты или дрона, ракета теряет свои аэродинамические данные и падает вниз. Ее боевая часть не обязательно разрывается при столкновении с зенитной ракетой. То есть эта боевая часть и обломки зенитной ракеты падают на землю", — добавил полковник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак объяснил суть ночных атак дронов со стороны оккупантов.

Также президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что россия запланировала длительную атаку дронами-камикадзе Shahed, чтобы истощать нашу страну.