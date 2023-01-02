"Это агония": Ермак объяснил суть ночных атак дронов россии

Тактика россиян не сработает, уверен представитель президента

россия и ее т.наз. "вторая армия мира" делает все возможное, чтобы уничтожить украинскую энергоинфраструктуру. Еще с октября страна-агрессор бьет ракетами и запускает дроны по энергетическим объектам, однако бесполезно, ведь Украина получила больше современных систем противовоздушной обороны, которые защищают небо над мирными городами.

Об этом в понедельник, 2 января, в своем Telegram-канале написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, отметив, что тактика ночных запусков иранских дронов ("Шахедов" — Ред.) по Украине выглядит агонией. По его словам, поиск россиянами новых маршрутов для ударов по объектам энергосистемы не срабатывает, ведь украинское небо постепенно превращается в мощный щит.

"Тактика ночных полетов балалаек выглядит агонией. Они хотели уничтожить нашу энергоинфраструктуру еще в октябре, но не смогли. Мы получили больше современных систем ПВО. Они бросили много усилий на ракеты и БПЛА в ноябре и декабре, чтобы мы встречали новый год в темноте и у них не получилось. Сейчас они ищут маршруты и попытки, чтобы хоть как-то уколоть нас, но их тактика террора не сработает. Наше же небо превратится в щит", — говорится в публикации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ночью на 30 декабря российские оккупанты предприняли очередную попытку атаковать Киев иранскими дронами, однако силам противовоздушной обороны полученным из Германии, удалось успешно уничтожить десятки вражеских беспилотников.