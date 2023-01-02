Укр

"Это агония": Ермак объяснил суть ночных атак дронов россии

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
850
Андрей Ермак Новость обновлена 02 января 2023, 11:08
Андрей Ермак. Фото president.gov.ua

Тактика россиян не сработает, уверен представитель президента

россия и ее т.наз. "вторая армия мира" делает все возможное, чтобы уничтожить украинскую энергоинфраструктуру. Еще с октября страна-агрессор бьет ракетами и запускает дроны по энергетическим объектам, однако бесполезно, ведь Украина получила больше современных систем противовоздушной обороны, которые защищают небо над мирными городами.

Об этом в понедельник, 2 января, в своем Telegram-канале написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, отметив, что тактика ночных запусков иранских дронов ("Шахедов" — Ред.) по Украине выглядит агонией. По его словам, поиск россиянами новых маршрутов для ударов по объектам энергосистемы не срабатывает, ведь украинское небо постепенно превращается в мощный щит.

"Тактика ночных полетов балалаек выглядит агонией. Они хотели уничтожить нашу энергоинфраструктуру еще в октябре, но не смогли. Мы получили больше современных систем ПВО. Они бросили много усилий на ракеты и БПЛА в ноябре и декабре, чтобы мы встречали новый год в темноте и у них не получилось. Сейчас они ищут маршруты и попытки, чтобы хоть как-то уколоть нас, но их тактика террора не сработает. Наше же небо превратится в щит", — говорится в публикации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ночью на 30 декабря российские оккупанты предприняли очередную попытку атаковать Киев иранскими дронами, однако силам противовоздушной обороны полученным из Германии, удалось успешно уничтожить десятки вражеских беспилотников.

Теги:
#Украина #ПВО #Война #энергосистема #Андрей Ермак