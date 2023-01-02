Зеленский предупредил о длительных атаках дронами-камикадзе: подробности

Страна-агрессор нацелена истощить украинскую ПВО и воинов, но ей это не удастся

За два дня 2023 года украинские силы ПВО сбили больше 80 беспилотников. Владимир Зеленский предупредил, что россия запланировала длительную атаку дронами-камикадзе Shahed, чтобы истащить нашу страну.

Об этом президент Украины сказал в своем традиционном вечернем обращении.

По его словам, за последние дни россия запустила по Украине около сотни дронов, минимум 80 из которых удалось уничтожить в воздухе, не дав долететь до цели. Президент считает, что страна-агрессор запланировала продолжительную атаку "Шахедами", чтобы истощить украинскую ПВО, энергетику и человеческие ресурсы.

"С начала года прошло всего два дня, а количество сбитых иранских дронов над Украиной уже более 80. И в ближайшее время это количество может возрасти. Потому что в эти недели ночи могут быть довольно беспокойными. У нас есть информация, что россия планирует длительную атаку "Шахедами". Ее ставка может быть на истощение. На истощение наших людей, ПВО, нашей энергетики. Но мы должны сделать и сделаем все, чтобы эта цель террористов испытала провал, как и все остальные", — сказал Зеленский.

Также отметил за успешную защиту неба в эти дни воздушные командования "Центр", "Юг" и "Восток".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, чем лучше сбивать "Шахеды". Американские ЗРК Patriot для этого не предназначены, поэтому Украине нужно больше оружия.