Оружие имеется но есть сложность: в ВСУ рассказали, чем лучше сбивать "Шахеды"

Украине нужно больше оружия, которым можно было бы сбивать иранские дроны

Во время очередного массированного обстрела Украину 29 декабря Силы обороны сумели сбить 54 ракеты из 69, а ночью удалось унчтожить десяток вражеских дронов. Однако, чтобы с еще большей эффективностью сбивать дроны, ВСУ нуждаются в дополнительном оружии.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, системы ЗРК Patriot, которые США пообещали передать Украине, не предназначены для сбивания дронов. Виной всему дороговизна ракет для ЗРК.

"Если речь о ЗРК Patriot, то они не предназначены для поражения дронов. Учитывая высокую стоимость ракет для этих систем и их мощность, использовать данную технику против дешевых БПЛА — все равно, что гатить из пушки по воробьям", — пояснил спикер Воздушных Сил.

Барражирующее боеприпасы нужно сбивать системами ПВО Сухрпутных войск, малыми ПВО, зенитными ракетами "Бук-М1", С-300 и даже крупнокалиберными пулеметами.

Если брать во внимание иностранную помощь, то для сбивания дронов подходят американские системы Avenger, ЗРК Stinger, IRIS-T и NASAMS. Но, чтобы повысить обороноспособность страны, Украина нуждается в гораздо большем количестве этих систем, нежели есть сейчас и планируют поставить в будущем.

"Для повышения обороноспособности мы нуждаемся в этой технике в значительно больших объемах", — подытожил Юрий Игнат.

Ранее мы рассказывали о том, как минометы из Италии помогают защищать Бахмут. Это оружие в руках украинских воинов уничтожает врагов десятками.