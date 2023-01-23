"Лучи смерти": на Днепропетровщине купили эффектное средство против российских дронов
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"Шахеды" в основном атакуют ночами, когда их сложнее сбить в темноте
Иранские дроны-камикадзе Shahed 129 опасны для Украины и в основном атакуют в ночное время, чтобы их было сложнее сбить по пути к цели, — но в Кривом Роге придумали, как с этим бороться.
Фото работы мощнейших антидроновых прожекторов показал в понедельник, 23 января, мэр Кривого Рога Александр Вилкул.
Хотя иранские "Шахеды" очень громкие (и потому в народе называются просто "мопеды"), их бывает сложно сбить в темноте. Именно поэтому в Кривом Роге закупили мощные прожекторы, чтобы подсвечивать их в ночном небе.
Стоит заметить, что изначально прожекторы закупили без официальных объявлений об этом, но яркие лучи в небе встревожили местных жителей, и властям пришлось объяснить людям, что нет повода для беспокойства.
Судя по фото, выглядит это действительно эффектно, будто "лучи смерти" среди тьмы:
Украинцы в комментариях назвали лучи красивыми и поблагодарили военных за защиту Кривого Рога:
Как известно, хотя после освобождения Херсона линия фронта значительно отодвинулась от Кривого Рога, город все равно регулярно подвергается атакам российских оккупантов. В последний раз город попадал под обстрел 14 января 2023 года.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким оружием лучше всего сбивать "шахеды".