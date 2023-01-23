"Лучи смерти": на Днепропетровщине купили эффектное средство против российских дронов

"Шахеды" в основном атакуют ночами, когда их сложнее сбить в темноте

Иранские дроны-камикадзе Shahed 129 опасны для Украины и в основном атакуют в ночное время, чтобы их было сложнее сбить по пути к цели, — но в Кривом Роге придумали, как с этим бороться.

Фото работы мощнейших антидроновых прожекторов показал в понедельник, 23 января, мэр Кривого Рога Александр Вилкул.

Хотя иранские "Шахеды" очень громкие (и потому в народе называются просто "мопеды"), их бывает сложно сбить в темноте. Именно поэтому в Кривом Роге закупили мощные прожекторы, чтобы подсвечивать их в ночном небе.

Стоит заметить, что изначально прожекторы закупили без официальных объявлений об этом, но яркие лучи в небе встревожили местных жителей, и властям пришлось объяснить людям, что нет повода для беспокойства.

Судя по фото, выглядит это действительно эффектно, будто "лучи смерти" среди тьмы:

Прожекторы действительно очень мощные

От таких лучей ни один дрон не скроется

С такой подсветкой сбивать "мопеды" будет намного легче

Украинцы в комментариях назвали лучи красивыми и поблагодарили военных за защиту Кривого Рога:

Как известно, хотя после освобождения Херсона линия фронта значительно отодвинулась от Кривого Рога, город все равно регулярно подвергается атакам российских оккупантов. В последний раз город попадал под обстрел 14 января 2023 года.

Кривой Рог на карте боевых действий январь 2023

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким оружием лучше всего сбивать "шахеды".