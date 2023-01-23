Укр

"Лучи смерти": на Днепропетровщине купили эффектное средство против российских дронов

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
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С такой подсветкой сбивать "мопеды" будет намного проще Новость обновлена 23 января 2023, 15:13
С такой подсветкой сбивать "мопеды" будет намного проще. Фото telegraf.com.ua

"Шахеды" в основном атакуют ночами, когда их сложнее сбить в темноте

Иранские дроны-камикадзе Shahed 129 опасны для Украины и в основном атакуют в ночное время, чтобы их было сложнее сбить по пути к цели, — но в Кривом Роге придумали, как с этим бороться.

Фото работы мощнейших антидроновых прожекторов показал в понедельник, 23 января, мэр Кривого Рога Александр Вилкул.

Хотя иранские "Шахеды" очень громкие (и потому в народе называются просто "мопеды"), их бывает сложно сбить в темноте. Именно поэтому в Кривом Роге закупили мощные прожекторы, чтобы подсвечивать их в ночном небе.

Стоит заметить, что изначально прожекторы закупили без официальных объявлений об этом, но яркие лучи в небе встревожили местных жителей, и властям пришлось объяснить людям, что нет повода для беспокойства.

Судя по фото, выглядит это действительно эффектно, будто "лучи смерти" среди тьмы:

Оружие против дронов россии Shahed 129 - в Кривом Роге купили прожекторы
Прожекторы действительно очень мощные
Прожекторы, чтобы сбивать дроны шахиды в Кривом Роге
От таких лучей ни один дрон не скроется
Прожекторы против мопедов в Кривом Роге
Оружие против дронов россии - в Кривом Роге купили прожекторы
С такой подсветкой сбивать "мопеды" будет намного легче
Оружие против дронов россии - в Кривом Роге купили прожекторы

Украинцы в комментариях назвали лучи красивыми и поблагодарили военных за защиту Кривого Рога:

Как известно, хотя после освобождения Херсона линия фронта значительно отодвинулась от Кривого Рога, город все равно регулярно подвергается атакам российских оккупантов. В последний раз город попадал под обстрел 14 января 2023 года.

Кривой Рог на карте боевых действий январь 2023
Кривой Рог на карте боевых действий январь 2023

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким оружием лучше всего сбивать "шахеды".

Теги:
#Оружие #Кривой Рог #Дроны #Shahed 136