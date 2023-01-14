Россияне нанесли новый ракетный удар по Украине: что известно на данный момент (обновляется)

Силы ПВО уже перехватили первые ракеты

После утренней атаки на Киев, российские оккупанты вновь запустили ракеты по Украине, а первые из них были перехвачены в небе над Николаевской областью.

В этом материале "Телеграф" будет следить за обстановкой и информировать об оперативной ситуации в стране.

15:40 Тем временем сообщается о взрывах в Харькове, Днепре, в Киевской и Львовской областях.

15:34 Глава ОП Андрей Ермак: "ПВО и авиация работают, отобьемся, хоть враг никак не изменит тактику и продолжает воевать с гражданской инфраструктурой".

15:25 Телеграмм каналы сообщают о звуках взрывов (возможно, работу ПВО) в Николаевской, Одесской, Винницкой, Днепропетровской областях.

15.12 Алексей Арестович пишет, что удар масштабный.

Около 14:40 глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что первые ракеты вошли в воздушное пространство Украины, а силы противовоздушной обороны успешно отработали по первых из них.

Кроме того, в сети появилась информация о том, что работу ПВО слышали в Одесской области, тем временем тревога распространилась практически по всей территории Украины.

Как сообщалось ранее, первые прилеты по Киевской области 14 января произошли около 6 часов утра. По данным местных властей ракета упала на территорию одного из объектов критической инфраструктуры, после чего случился пожар.

После этого появилась информация о том, что прилеты были зафиксированы в Харькове, Запорожье и Очакове. Также сообщалось о взрыве на территории оккупированного Мелитополя.