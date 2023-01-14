Не только взрывы, но и пожар: власти уточнили ситуацию на Киевщине

Взрывы с утра слышали жители как Киева, так и пригорода

Рано утром в субботу, 14 января, жители Киева и Киевской области слышали громкие взрывы, — оказалось, был еще и пожар на объекте критической инфраструктуры.

Об этом рассказал руководитель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Киевская область. Около 6 утра были слышны звуки взрывов. На одном из объектов критической инфраструктуры есть возгорание. На месте работают соответствующие службы. Предварительно, без пострадавших", — говорится в сообщении.

Однако что стало причиной взрывов и пожара, — Кулеба так и не уточнил.

Стоит заметить, что рано утром 14 января взрывы гремели сначала в Мелитополе, Запорожье и Очакове Николаевской области, а потом раздались и рядом с Киевом.

Многие российские боты стали разгонять панику касательно ситуации в Киевской области, что это могло быть новое наступление из Беларуси, однако в столице не была объявлена тревога, а Генштаб ВСУ до сих пор не наблюдает признаков формирования наступательной группировки в пограничных областях.

Заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк заявляет, что взрывы, которые слышали в Киеве и области утром 14 января, не связаны с военными действиями или работой ПВО. Настоящую причину он обещал озвучить позже.

Как сообщал "Телеграф", только накануне в Беларуси в рамках учений с россией привели в состояние готовности артиллерийские подразделения.