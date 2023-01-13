Война – день 324: ожесточенные бои за Бахмут и Соледар продолжаются

Оперативно о главном 13 января

Полномасштабное вторжение россии на территорию Украины длится 324-й день. Самыми горячими точками остаются населенные пункты на Донецком направлении. В Соледаре и Бахмуте продолжаются ожесточенные бои, враг идет на штурм буквально по трупам своих же солдат. Украинские силы мужественно держат оборону, а наша авиация наносит точечные удары по районам сосредоточения сил и средств российских оккупантов. ВСУ готовы дать отпор в любой момент, особенно на фоне информации о подтягивании резервов захватчиками и прогнозов о решающих ближайших месяцах войны.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире в пятницу 13 января, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:30 США поддерживают решение союзников передать Украине западные танки – Пентагон.

00:00 США не видят признаков подготовки наступления на Украину из Беларуси, заявил представитель Минобороны США Пэт Райдер на брифинге.

С данными за 10 января можно ознакомиться в трансляции: Война — день 321: оккупанты пытаются захватить Соледар и обстреливают мирные города

О происходившем 11 января читайте в материале: Война — день 322: угрожающая ситуация в Соледаре, обстрелы городов продолжаются

Информация за 12 января доступна в сводке: Война — день 323: россияне штурмуют Соледар, а ВСУ давят на Луганщине