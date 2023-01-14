Не лише вибухи, а й пожежа: влада уточнила ситуацію на Київщині

Вибухи зранку чули мешканці як Києва, так і передмістя

Рано-вранці в суботу, 14 січня, жителі Києва та Київської області чули гучні вибухи, — виявилося, була ще й пожежа на об’єкті критичної інфраструктури.

Про це розповів керівник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Київська область. Близько 6 ранку були чутні звуки вибухів. На одному з об’єктів критичної інфраструктури маємо загоряння. На місці працюють відповідні служби. Попередньо, без постраждалих", — йдеться у повідомленні.

Проте що саме спричинило вибухи та пожежу, — Кулеба так і не уточнив.

Варто зауважити, що рано-вранці 14 січня вибухи лунали спочатку в Мелітополі, Запоріжжі та Очакові Миколаївської області, а потім пролунали й поряд з Києвом.

Багато російських ботів стали розганяти паніку щодо ситуації в Київській області, мовляв, це міг бути новий наступ з Білорусі, однак у столиці не було оголошено тривогу, а Генштаб ЗСУ досі не спостерігає ознак формування наступального угруповання в прикордонних областях.

Заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявляє, що вибухи, які чули в Києві та області вранці 14 січня, не пов’язані з військовими діями чи роботою ППО. Справжню причину він обіцяв озвучити пізніше.

Як повідомляв "Телеграф", лише напередодні в Білорусі в рамках навчань із росією привели у стан готовності артилерійські підрозділи.