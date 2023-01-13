Війна – день 324: запеклі бої за Бахмут і Соледар продовжуються

Оперативно про головне 13 січня

Повномасштабне вторгнення росії на територію України триває 324-й день. Найгарячішими точками залишаються населені пункти Донецького напрямку. У Соледарі та Бахмуті тривають запеклі бої, ворог йде на штурм буквально по трупах своїх же солдатів. Українські сили мужньо тримають оборону, а наша авіація завдає точкових ударів по районах зосередження сил і засобів російських окупантів. ЗСУ готові дати відсіч у будь-який момент, особливо на тлі інформації про підтягування резервів загарбниками та прогнозів про вирішальні найближчі місяці війни.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі у п’ятницю 13 січня, але більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:30 США підтримують рішення союзників передати Україні західні танки — Пентагон.

00:00 США не вбачають ознак підготовки наступу на Україну з Білорусі, заявив представник Міноборони США Пет Райдер на брифінгу.

З даними за 10 січня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 321: окупанти намагаються захопити Соледар та обстрілюють мирні міста

Про те, що відбувалося 11 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 322: загрозлива ситуація в Соледарі, обстріли міст тривають

Інформація за 12 січня доступна у зведенні: Війна — день 323: росіяни штурмують Соледар, а ЗСУ тиснуть на Луганщині