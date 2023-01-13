"Не тысяча или две": у Зеленского назвали вероятные потери россии под Бахмутом и Соледаром

Россияне согнали на Донбасс "тьму зэков", спецназ и "десантуру"

За время боев под Бахмутом и Соледаром страна-террорист россия могла потерять до 20 тысяч своих военных.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу".

При этом советник Ермака подчеркнул, что российские захватчики не считаются с потерями и сконцентрировали в районе Соледара почти всю боеспособную группировку.

"Россияне сконцентрировали там практически все, что у них было боеспособное, включая остатки контрактной армии – спецназ и десантуру, но это лишь "остатки". Там "тьма" зэков, которым безразлично куда идти и как воевать. И еще там есть военные из ЧВК "Вагнера". То есть Россия сконцентрировала эти войска рядом с Бахмутом и Соледаром. Однако им не удается захватить хотя бы что-то на окраинах Бахмута, поэтому они пошли на Соледар", – рассказал он.

По словам Подоляка, это ударная группировка. Советник главы главы ОП отметил, что россияне "так любят воевать еще с советских времен – концентрируют все, что могут из живой силы, артиллерии и боеприпасов на одном направлении".

"Невозможно сказать точно, какие потери имеет российская армия на этом направлении. Но это не тысяча или две – это 10, 15 или даже 20 тысяч за все время наступления на Бахмут и Соледар. Они там потери не считают. Для россиян там принципиально захватить хотя бы что-то, чтобы можно было 2 недели говорить о том, что они условно "захватили северную окраину города Соледар", что они "ведут яростные бои в центре Соледара", что это "решит вопрос войны и мира" и тогда "Украина падет", – продолжил он.

Кроме того, Подоляк отметил, что для внутренней аудитории россияне уже неделю говорят об "эффективном продвижении на Бахмутском направлении, и теперь на Соледарском".

"Но подчеркну, что это не так – россияне не перехватили инициативу, и они так же воюют, как и раньше – концентрируют большое количество войск возле Соледара. Но это не даст никакого перелома в войне. Единственное, что мне жаль из всего, что там происходит – это количество наших ребят, которые при 17 градусах мороза должны держать автоматы в руках сутками. Это тяжело. Мы теряем своих людей, но россия уже не сможет переломить ход этой войны", – резюмировал Подоляк.

Напомним, что по мнению экс-заместителя начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенанта Игоря Романенко, враг использует под Бахмутом опыт, полученный в Лисичанске и Северодонецке: не сумев взять населенный пункт лоб и понеся огромные потери, оккупанты пытаются применить попытки его захвата с севера и юга.