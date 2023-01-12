Соледар и Бахмут: в Минобороны отчитались о ситуации в горячей точке

Соледар и Бахмут под контролем ВСУ, но враг пытается окружить города

Несмотря на громкие заявления оккупантов, бои в Соледаре продолжаются — город не сдан, бойцы подразделений Сил обороны Украины держатся из последних сил. Командование противника продолжает попытки захватить город штурмом и не жалеет солдат.

Об обстановке на Бахмутском направлении рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, россияне пытаются шмурмовать сразу два города — Соледар и Бахмут.

Войска армии рф, а также наемники из ЧВК "Вагнера" продолжают наступление в районе Соледара. Цель врага — прорвать оборону украинских защитников и захватить населенный пункт. Кроме того, продолжаются попытки окружить Бахмут.

Россияне кидают в бой не только отряды "вагнеровцев", но и военнослужащих регулярной армии рф. Украинские защитники продолжают держать позиции, враг несет многочисленные потери. Россияне пытаются продвигаться буквально по трупам своих же собратьев.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в НАТО сделали важное заявление по поводу боев у Соледара. Партнеров призвали усилить поддержку Украины и ее армии.