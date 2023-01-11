Бои за Соледар и Бахмут: генсек НАТО сделал четкое заявление

Военная поддержка Украины от союзников создает реальную разницу на поле боя

Ожесточенные бои, которые происходят вокруг Бахмута и Соледара, подчеркивают важность усиления военной помощи Украины со стороны ее союзников в ходе полномасштабной войны со страной-агрессором.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе брифинга, который состоялся в среду, 11 января.

По его словам, украинские военные продолжают демонстрировать свою храбрость и смелость в боях с российскими оккупантами, а военная помощь от союзников им в этом помогает.

"В последние дни мы видели ожесточенные бои вокруг Бахмута и Соледара на востоке Украины. Это показывает еще раз смелость украинских военных, которые воюют для защиты своей родины. Это также показывает, насколько жизненно важно, что мы усиливаем нашу военную поддержку Украины", — подчеркнул Столтенберг.

Он также отметил, что поддержка Украины в это тяжелое время должна происходить быстрее и больших объемах. Столтенберг приветствовал последние объявления США и Германии о передаче военной техники нашей стране.

"Наша поддержка создает реальную разницу на поле боя. В это ключевое время войны мы должны делать значительно больше и значительно быстрее", — добавил генсек НАТО.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Британии намекнули на возможную передачу Украине танков. Речь может идти о танках Challenger 2. Дискуссии на эту тему продолжаются уже на протяжении нескольких недель.