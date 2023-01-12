Укр

Целых домов не осталось: Соледар показали на спутниковых снимках

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Соледар
Соледар

Соледар подвергся массированным обстрелам

Оккупанты продолжают активно штурмовать Соледар применяя при этом массированные артиллерийские обстрелы. Из-за этого в городе многие жилые дома превратились в руины.

Это можно увидеть на новых спутниковых снимках компании MAXAR. В сеть попали не только снимки Соледара, но и расположенного неподалеку от него города Бахмут.

В сообщении отмечается, что новые снимки были сделаны 10 января, а для сравнения вместе с ними были обнародованы и фотографии города 1 августа 2022 года.

Как можно увидеть, за полгода активных боев практически все попавшие в кадр здания превратились в руины.

Соледар 1 августа 2022 года и 10 января 2023 года
Соледар 1 августа 2022 года и 10 января 2023 года
Соледар 1 августа 2022 года и 10 января 2023 года
Соледар 1 августа 2022 года и 10 января 2023 года

Кроме того, в объектив спутника также попало поле неподалеку от Бахмута, на котором видно огромное количество воронок от артиллерийских снарядов.

Поле под Бахмутом
Поле под Бахмутом

Как сообщалось ранее, в ВСУ опровергли фейк россиян о том, что город полностью захвачен оккупантами. Согласно данным Deepstate, оккупанты пытаются продавить оборону вокруг города, чтобы взять его в кольцо, однако сам город еще не пал.

Соледар
Соледар

Напомним, ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал, что захват Соледара для россиян важен поскольку они не могут взять в лоб Бахмут, потому они будут пытаться провести попытку оперативного окружения.

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#Обстрелы #Соледар