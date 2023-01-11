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Страшные бои за восток: смогут ли ВСУ удержать Бахмут и Соледар и почему эти города так важны для оккупантов

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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ВСУ постоянно удерживают оборону стратегически важных городов на востоке страны Новость обновлена 11 января 2023, 12:22
ВСУ постоянно удерживают оборону стратегически важных городов на востоке страны. Фото https://ua.korrespondent.net/

У украинских военных есть все шансы выстоять и удержать важные города

Уже несколько недель подряд оккупационная армия россии мощно штурмует город Соледар (Донецкая область), однако Вооруженные силы Украины удерживают оборону населенного пункта и усиливают вокруг него свои силы и средства.

Как в комментарии изданию "OBOZREVATEL" объяснил экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко, несмотря на важность Соледара для россиян, они все же не оставляют попыток отбить у украинцев Бахмут. Однако захватить его в лоб у них не получается и они это четко осознают.

"Армия россии несет большие потери. Поэтому пригожин (основатель ППК "Вагнер" евгений пригожин — ред.) перебросил силы из-под Бахмута и других наименее актуальных, по их мнению, участков фронта в район Соледара", — сказал он.

Романенко сравнивает нынешнюю ситуацию в Соледаре с прошлыми неудачами оккупантов в районах Северодонецка и Лисичанска, которые они долго пытались захватить, понесли там огромные потери, но так и не достигли своей цели. В то же время, имея такой опыт, россияне приняли решение не брать Лисичанск в лоб, ведь город расположен на возвышенности. Они применили там тактику оперативного охвата, которая в дальнейшем привела к тому, что украинские военные вынуждены были отступить.

"Поэтому и с Бахмутом используют ту же модель. Поскольку не удается взять город в лоб, с севера и с юга предпринимается попытка оперативного охвата", — пояснил специалист.

На вопрос журналиста, почему для россиян так важен именно Бахмут, Романенко пояснил, что с военной точки зрения он имеет большое значение, ведь там крайне важная дорожная развязка. То есть, если оккупанты захватят Бахмут, это предоставит им возможность дальнейшего наступления на Часовой Яр, Славянск и Краматорск.

По мнению западных аналитиков, среди других причин есть и факт того, что в Соледаре находятся большие залежи соли и гипса. В то же время, Бахмут – это шахты, уголь. То есть кроме военной и военно-политической, есть еще и экономическая основа.

Что касается дальнейших прогнозов развития событий на этом направлении Романенко уверяет, что у ВСУ есть хорошая перспектива выстоять и удержать эти города.

"С учетом того, что туда прибыл командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Сырский, он решает вопрос о опрокидывании на это направление резервов, вооружений, техники и личного состава. Поэтому есть перспектива того, что нам удастся устоять как в направлении Соледара, так и Бахмута. Если мы удержим Соледар, враг не сможет реализовать и другой вариант захвата того же Бахмута путем его окружения", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" объяснял, почему оккупация украинского Бахмута может быть не приказом диктатора Владимира Путина, а прихотью главы ППК "Вагнер" Евгения Пригожина.

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