Увлечение Бахмута может быть прихотью руководителя ППК "Вагнер", а не путинским приказом

Российский одиозный бизнесмен евгений пригожин, позволивший российским властям использовать собственный ППК "Вагнер", может иметь собственные корыстные мотивы для борьбы на Донбассе. В Белом доме убеждены, что одна из причин такого давления "вагнеровцев" под Бахмутом кроется в желании пригожин контролировать большинство добывающих шахт. Больше всего его могут интересовать занимающиеся производством соли и гипса.

Об этом говорится в публикации Reuters. Журналисты, ссылаясь на разговор с анонимным источником, связанным с командой Джо Байдена, подчеркивают: руководитель группы Вагнера хочет получить финансовую выгоду от войны в Украине.

Как известно, Бахмут и район вблизи города известен по всему миру благодаря мощной добыче соли, а также гипсовых материалов. Из-за боевых действий большинство шахт не работают, процесс производства остановлен. При этом количество запасов остается еще большим, чтобы заинтересовать людей, желающих незаконно обогатиться.

"Есть признаки того, что "одержимость" россии и пригожина Бахмутом обусловлена денежными мотивами", — утверждает представитель Белого дома.

Следует также добавить, что некоторые эксперты убеждены: действительно пригожин создал и дальше укрепляет ППК "Вагнер" не ради захвата Украины. По мнению журналиста Дениса Казанского, все действия российского бизнесмена могут быть направлены против кремля в перспективе.

Добавим, что в последнее время в ряды "вагнеровцев" начали вербовать не только российских заключенных. Для большего расширения своего контроля евгений пригожин начал искать новых людей по тюрьмам Чечни.