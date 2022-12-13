Из "повара" в президенты: есть ли у Пригожина шансы заменить Путина и устроит ли он переворот в России

Какую роль в сохранении путинского режима играет Евгений Пригожин.

Евгений Пригожин – яркая фигура в тени российской политики. За последние 20 лет ему удалось построить бизнес-империю, создать собственную армию, попасть в санкционные списки Запада за вмешательство в выборы США и проложить путь в ближайший круг окружения Владимира Путина. За время полномасштабной войны в Украине Пригожин превратился из "повара" президента в одного из самых влиятельных людей в российской политике и теперь может стать главным претендентом на занятие президентского кресла.

"Телеграф" выяснял, зачем кремлевский диктатор ввел в большую политику потенциально опасного для себя игрока, и при каких обстоятельствах Евгений Пригожин может стать следующим главой РФ.

Война расшатывает кресло под Путиным

После 10 месяцев полномасштабной войны в Украине становится все очевиднее, что начав ее, Владимир Путин фактически вынес себе приговор. Менее чем через год диктатор стал политиком-изгоем на мировой арене и превратил Россию в страну-террориста в глазах международного сообщества. Кроме того, теперь РФ является абсолютным лидером по количеству введенных против нее санкций, которые больно бьют не только по экономике государства, но и по состоянию российской элиты.

Учитывая масштабность последствий агрессии против Украины, военное поражение может обернуться для кремлевского диктатора не только политической, но и физической смертью. Ведь, удовлетворяя свои имперские амбиции, он поставил под удар самых влиятельных и богатых людей страны, все это время позволявших ему единолично удерживать власть в обмен на неограниченные возможности для собственного обогащения.

Понимая неизбежность поражения на поле боя, Путин мог бы сыграть на опережение, временно самоустранившись с поста президента и усадив в свое кресло управляемого преемника, который взял бы на себя удар со стороны разочарованных элит и населения в послевоенный период. Однако такой вариант для кремлевского диктатора невозможен, считает военный эксперт, полковник Олег Жданов. По его словам, Путин стал заложником президентского кресла и не может добровольно покинуть свой пост.

"Сегодня он выполняет функцию фигуры консолидации элит, и пока успешно. Как только его место попытается занять кто-то другой, начнутся внутренние войны за власть – каждый из кланов захочет посадить в президентское кресло своего человека. Сейчас всем удается уживаться, поэтому такое положение дел их устраивает. Реализовать сценарий с временным самоустранением для дальнейшей рокировки Путину не удастся. Единственный возможный для него вариант – внезапно исчезнуть, уехав в неизвестном направлении, но это очень маловероятно", — объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

Кто такой Евгений Пригожин и откуда он взялся

Оставаясь у власти в позиции цугцванга, Владимир Путин все еще пытается заигрывать с населением и держать хорошую мину перед элитами. Для этого он создает вокруг себя выгодный политический фон, в том числе – с помощью Евгения Пригожина.

Последний является классическим представителем российского олигархата родом из 90-х: после 9-лет, проведенных в тюрьме за мошенничество, грабеж и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, Пригожин стремительно строит успешный ресторанный бизнес. Благодаря связям с властями, предприниматель получает многомиллионные контракты на поставку продукции в Управление делами президента РФ, Аппарат Государственной Думы, Министерство обороны РФ и другие государственные предприятия.

В 2014 году, с началом вооруженной агрессии РФ на востоке Украины, Пригожин создает свою собственную армию – ЧВК Вагнера, наемники из которой активно привлекаются российскими властями для выполнения военных задач в Украине, Сирии, Ливии, Центральной Африканской Республике и Мали. По данным издания Bloomberg, структуры Пригожина функционируют в Алжире, Ливии, Нигерии, Эфиопии, Судане, Анголе, Демократической республике Конго и других странах. В частности, способствуют удержанию власти в руках африканских лидеров в обмен на доступ к природным ресурсам и праву на добычу полезных ископаемых.

На сегодняшний день Пригожин входит в топ-100 самых богатых людей России. В 2019 году его состояние оценивалось в сумму около 15 млрд российских рублей (240 млн долларов).

За незаконную кибеактивность, вмешательство в выборы в США и внутренние процессы в Украине, а также спонсирование деятельности ЧВК Вагнера Пригожин внесен в санкционный список США, ЕС и Австралии.

С началом полномасштабной войны в Украине олигарх занял особое место в ближайшем окружении Путина, а позже организовал вербовку осужденных граждан РФ в Украину в обмен на амнистию, чем компенсировал дефицит личного состава в ВС РФ.

По словам народного депутата Украины VIII созыва, президента аналитического центра "Политика" Игоря Попова, кроме своей практической пользы Пригожин интересен Путину и с точки зрения формирования собственного политического имиджа в глазах избирателей и международного сообщества.

"На сегодняшний день роль Пригожина – занять наиболее радикальную нишу во внутренней политике РФ, демонстрируя, что на фоне него, вагнеровцев, Кадырова и пропагандистов Путин является центристом. Это будет служить сигналом для Запада, если там решат договариваться с Россией, и будут размышлять над тем, с кем это будет проще сделать", — отметил политолог в комментарии "Телеграфу".

Пригожин может прийти к власти путём госпереворота

Биография Евгения Пригожина — яркая демонстрация его амбициозности и готовности не останавливаться ни перед чем на пути к цели. Реализовав себя в бизнесе, он создал свою армию, а теперь оказался на верхушке российской власти. Исходя из простой логики, следующей "остановкой" для олигарха должна стать политическая карьера.

По словам военного эксперта Олега Жданова, Пригожин вряд ли будет вступать в прямую борьбу за власть с Владимиром Путиным в ближайшее время. По состоянию на сегодняшний день ему достаточно первых позиций в окружении главы Кремля.

"В этом ему помогает Рамзан Кадыров и Сергей Суровикин. Последний занимается в том числе обеспечением армии Пригожина – от боеприпасов до пушек и самолетов. Все это реализуется на средства ВС РФ. Поэтому конфликт между Путиным и Пригожиным может возникнуть, если последний наберет вес около президента, а Путин не захочет считаться с его мнением", — уверен полковник.

В то же время Пригожин не теряет возможности использовать войну в Украине для собственной политической капитализации. За последний год олигарх значительно усилил свое влияние, став игроком высшей лиги, отмечает политический эксперт Игорь Попов.

"На сегодняшний день Пригожин больше других российских политиков готов к любой внутренней политической турбулентности в РФ. Если начнется смута, человек, управляющий 30 тысячами подготовленных бойцов с довольно низкой моральной планкой, может занять ключевые позиции. Например, они могут силой захватить несколько субъектов федерации и объявить их своим государством", — объясняет политолог в комментарии "Телеграфу".

Многочисленные соцопросы среди россиян показали, что большинство населения поддерживает полномасштабное вторжение оккупационных войск РФ в Украину. Кроме того, поражения российской армии на поле боя они считают случайностью и продолжают верить в победу, говорит Игорь Попов. Учитывая силу партии войны в РФ, лидер, который продемонстрирует, что он сильнее Путина именно в военном деле, будет иметь большие перспективы в российской политике.

"На этом базируется безумная популярность среди россиян Рамзана Кадырова и растущая заинтересованность Евгением Пригожиным. После смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского эта политическая ниша несколько опустела. Пригожин прямо сейчас может оттянуть на себя всех избирателей ЛДПР, однако эта устаревшая партия ему не нужна. Подтверждением тому служит недавний конфликт между Евгением Пригожиным и Леонидом Слуцким, который вызвал олигарха на свой съезд, но в ответ получил достаточно резкий отказ", — рассказывает эксперт.

Сегодня Евгений Пригожин имеет огромное состояние, крепкие связи с высшим политическим руководством РФ, уважение среди среднего офицерства ВС РФ и собственное войско, которое, по его словам, воюет лучше регулярной армии. Если завтра олигарх решит вступить в жесткую борьбу за президентское кресло под лозунгами проведения победной войны с Украиной и мощного противостояния силам НАТО, у него будут все шансы стать едва ли не первой реальной угрозой режиму Владимира Путина за все годы его правления.