пригожину посмели отказать: линию обороны от Украины в россии построят без "вагнеровцев"

Предложение пригожина могло обойтись муниципальным властям в несколько миллиардов рублей — проект был признан слишком дорогим

В россии начинает зреть новый конфликт, связанный с представителями ЧВК "Вагнер". Создатель компании евгений пригожин, чьи политические амбиции уже четко прослеживаются, мог получить отказ от властей Белгородской области насчет участия в строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. Причиной называют высокую стоимость проекта, изначально предложенного бизнесменом.

Больше деталей сообщает издание "Верстка", ссылаясь на личные источники в муниципалитете Белгородщины. Как утверждают чиновники, пригожин предложил не только возвести линию обороны, но и построить вдоль нее гостиницы и другие объекты, которые бы использовались в качестве укрытий.

Ребром стала цена вопроса — несколько миллиардов рублей. Учитывая нынешнюю финансовую ситуацию в россии, местным властям пришлось отказаться от услуг главы "вагнеровцев".

"Они [представители пригожина] приволокли проект, в котором были укрытия как гостиницы и прочие изыски на несколько миллиардов рублей. Власти сказали — проект пока откладывается. И делаем мы его теперь своими силами", — цитируют слова своего источника журналисты.

Линию обороны хотят построить вдоль границы Белгородской и Харьковской областей

Судя по всему, именно этот конфликт стал причиной, по которой евгений пригожин на днях открыто пожаловался на бизнесменов Курской и Белгородской областей. По его словам, они отказывают в предоставлении отпусков своим подчиненным, которые хотели бы стать добровольцами в ЧВК "Вагнер" и пройти предварительную подготовку.

"Если ситуация усугубится, то Вячеслав Гладков может стать вторым российским губернатором, конфликтующим с евгением пригожиным. С начала года бизнесмен жёстко критикует главу Санкт-Петербурга Александра Беглова", — отметили представители "Верстки".

Вполне вероятно, что проект строительства касался не только обустройства линии обороны на границе, но и создания новых баз для тренировки "вагнеровцев". О желании разместить подобные под боком у Украины пригожин высказывался еще в начале ноября.

"Телеграф" также рассказывал, как выглядят попытки жителей Белгородщины сделать так называемую "засечную линию", которая должна защитить их от "наступления ВСУ". Украинские военные, конечно же, не планируют вторгаться на российскую территорию, однако в Кремле все чаще говорят о подобном, сея дезинформацию.