пригожину посміли відмовити: лінію оборони від України у рф збудують без "вагнерівців"

Пропозиція пригожина могла коштувати муніципальній владі кілька мільярдів рублів — проєкт був визнаний задорогим

У росії починає зріти новий конфлікт, пов’язаний із представниками ПВК "Вагнер". Творець компанії євген пригожин, чиї політичні амбіції вже чітко простежуються, міг отримати відмову від влади Білгородської області щодо участі у будівництві оборонних споруд на кордоні з Україною. Причиною називають високу вартість проєкту, запропонованого бізнесменом.

Більше деталей повідомляє видання "Верстка", посилаючись на особисті джерела у муніципалітеті Білгородщини. Як стверджують чиновники, пригожин запропонував не тільки звести лінію оборони, а й побудувати вздовж неї готелі та інші об’єкти, котрі б використовувалися як укриття.

Ребром стала ціна питання — кілька мільярдів рублів. З огляду на нинішню фінансову ситуацію в росії місцевій владі довелося відмовитися від послуг очільника "вагнерівців".

"Вони [представники пригожина] притягли проєкт, у якому були укриття як готелі та інші вишукані об'єкти на кілька мільярдів рублів. Влада сказала — проєкт поки що відкладається. І робимо ми його тепер самотужки", — цитують слова свого джерела журналісти.

Лінію оборони хочуть збудувати вздовж кордону Білгородської та Харківської областей

Судячи з усього, саме цей конфлікт став причиною, через яку євген пригожин днями відкрито поскаржився на бізнесменів Курської та Білгородської областей. За його словами, вони відмовляють у наданні відпусток своїм підлеглим, котрі хотіли б стати добровольцями у ПВК "Вагнер" та пройти попередню підготовку.

"Якщо ситуація посилиться, то В’ячеслав Гладков може стати другим російським губернатором, який конфліктує з євгеном пригожиним. З початку року бізнесмен жорстко критикує голову Санкт-Петербурга Олександра Беглова", — зазначили представники "Верстки".

Цілком імовірно, що проєкт будівництва стосувався не лише облаштування лінії оборони на кордоні, а й створення нових баз для тренування "вагнерівців". Про бажання розмістити подібні під боком України пригожин висловлювався ще на початку листопада.

"Телеграф" також розповідав, як виглядають спроби мешканців Білгородщини зробити так звану "засічну лінію", яка має захистити їх від "настання ЗСУ". Українські військові, звісно ж, не планують вторгатися на російську територію, однак у Кремлі все частіше говорять про подібне, сіючи дезінформацію.