Зачем торговец оружием Бут пошел в политику и в какие игры играет Пригожин - Михаил Макарук
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Спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm, боец ВСУ Михаил Макарук полагает, что речь идет о попытке подстраховаться
Российский торговец оружием Виктор Бут, освобожденный на прошлой неделе после 14 лет содержания под стражей в США (в обмен на звезду американского баскетбола Бриттни Грайнер), вступил в Либерально-демократическую партию России (ЛДПР). Ту самую, которая недавно потеряла вождя-Жириновского и на съезд которой отказался прибыть главарь ЧВК "Вагнер" – Пригожин.
Моя покойная бабушка, которая прожила 84 года, по поводу таких "вступлений" говорила – как не в говно, так в партию. Так и тут.
Россияне будут пытаться слепить из Бута и прочих негодяев национальных героев. При этом надо понимать, что американцы выкачали из Бута всю необходимую информацию. А он снабжал оружием и колумбийских повстанцев, и огромное количество локальных конфликтов в Африке, в Южной и Средней Азии. Он являлся одним из ключей нелегального дохода всей кремлевского верхушки. Потому его так настойчиво хотели обменять.
И то, что он сейчас идет в политику, – это в какой-то мере попытка Бута подстраховаться. Стать более медийным, чтобы его не "кокнули" сами российские спецслужбы, сами его хозяева. Ему нужна публичность.
Денег у него хватает, вот он и заплатил недалекой партии ЛДПР дохлого Жириновского, чтобы как-то себя медийно обезопасить. Иметь какое-то медийное прикрытие. Если же оставаться в тени да тишине, тебя уберут – никто и не заметит. Как убрали тех двух российских спецназовцев, которых обменяли на украинцев в 2016 году.
Кто их сейчас помнит?
Никто…
Кто заметил, что их не стало?
Практически никто…
А Бут не хочет, чтобы подобное произошло с ним. Потому и влезает в политику, в медийную кампанию.
Пригожину же этого не надо. Он и так достаточно медиен. И ЛДПР, выступающая на подтанцовках у Кремля, уже – не его уровень. Он будет или в "Единой России", или и вовсе создаст некий свой проект.
Пригожин сейчас занимается высшей политической активностью, созданием собственной армии с возможным влиянием на многие процессы в рф. Он выращивает личный политический капитал. При этом являясь надполитической фигурой с надполитической структурой.
Политически он в рф уже перерос не только Бута, но и многих известных политиков.
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