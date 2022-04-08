Укр

Знали заранее? В смерти Жириновского нашли еще один загадочный момент

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Прощание с Жириновским Новость обновлена 08 апреля 2022, 21:17
Прощание с Жириновским

В россии утверждают, что зал был забронирован заранее, но для других целей.

Зал, в котором прошла церемония прощания с российским политиком Владимиром Жириновским, был забронирован его партией ЛДПР за несколько недель до мероприятия.

Как сообщают российские телеграм-каналы, об этом рассказал политолог Сергей Марков

По его словам, в Колонном зале Дома Союзов в Москве ежегодно проводится трехдневная конференция ЛДПР, традиционно завершающаяся балом студенчества.

"Он (Жириновский, — ред.) всегда открывал этот студенческий бал в Колонном зале Дома Союзов. Этот зал был арендован именно ЛДПР для проведения мероприятия", — сказал Марков.

Стоит отметить, что ряд СМИ сообщил о смерти Жириновского еще 25 марта, хотя официально это признали лишь 6 апреля.

Политик угодил в больницу с осложнениями коронавирусной инфекции еще 9 февраля, и все это время находился в больнице под присмотром врачей.

Сами похороны уже вызвали у пользователей сети много вопросов, в частности они не смогли оставить без внимания тот факт, что Жириновского похоронили в закрытом гробу.

Напомним, при жизни Жириновский неоднократно озвучивал призывы ко вторжению в Украину, а также настаивал на необходимости разделения ее территории между соседними странами.

Теги:
#Россия #Владимир Жириновский
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