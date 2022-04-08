Знали заздалегідь? У смерті Жириновського знайшли ще один загадковий момент
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У росії стверджують, що зал був заброньований заздалегідь, але для інших цілей.
Зала, в якій пройшла церемонія прощання з російським політиком Володимиром Жириновським, була заброньована його партією ЛДПР за кілька тижнів до заходу.
Як повідомляють російські телеграм-канали, про це розповів політолог Сергій Марков.
За його словами, у Колонному залі Будинку Союзів у Москві щорічно проводиться триденна конференція ЛДПР, яка традиційно завершується балом студентства.
"Він (Жириновський, — ред.) завжди відкривав цей студентський бал у Колонній залі Будинку Союзів. Цей зал був орендований саме ЛДПР для проведення заходу", — сказав Марков.
Варто зазначити, що низка ЗМІ повідомила про смерть Жириновського ще 25 березня, хоча офіційно це визнали лише 6 квітня.
Політик потрапив до лікарні з ускладненнями коронавірусної інфекції ще 9 лютого, і весь цей час перебував у лікарні під наглядом лікарів.
Самі похорони вже викликали у користувачів мережі багато питань, зокрема вони не змогли залишити без уваги той факт, що Жириновського поховали в закритій труні.
Нагадаємо, за життя Жириновський неодноразово озвучував заклики до вторгнення в Україну, а також наполягав на необхідності розподілу її території між сусідніми країнами.
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