Спікер Міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, боєць ЗСУ Михайло Макарук вважає, що йдеться про спробу підстрахуватися

Російський торговець зброєю Віктор Бут, звільнений минулого тижня після 14 років утримання під вартою в США (в обмін на зірку американського баскетболу Бріттні Грайнер) вступив до Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР). Тієї, яка нещодавно втратила вождя-Жириновського і на з’їзд якої відмовився прибути ватажок ПВК "Вагнер" – Пригожин.

Моя покійна бабуся, яка прожила 84 роки, з приводу таких "вступів" говорила – як не в гівно, так у партію. Так і тут.

Росіяни намагатимуться зліпити з Бута та інших негідників національних героїв. При цьому слід розуміти, що американці викачали з Бута всю необхідну інформацію. А він постачав зброєю і колумбійським повстанцям, і величезній кількості локальних конфліктів в Африці, Південній та Середній Азії. Він був одним з ключів нелегального доходу всієї кремлівської верхівки. Тому його так наполегливо хотіли обміняти.

І те, що він зараз йде в політику, – це певною мірою спроба Бута підстрахуватися. Стати медійнішим, щоб його не "кокнули" самі російські спецслужби, самі його господарі. Йому потрібна публічність.

Грошей у нього вистачає, ось він і заплатив недалекій партії ЛДПР дохлого Жириновського, щоб якось себе медійно убезпечити. Мати якесь медійне прикриття. Якщо ж залишатися в тіні та тиші, тебе приберуть – ніхто й не помітить. Як прибрали двох російських спецназівців, яких обміняли на українців у 2016 році.

Хто їх зараз пам’ятає?

Ніхто…

Хто помітив, що їх не стало?

Майже ніхто…

А Бут не хоче, щоб таке сталося з ним. Тому і влазить у політику, медійну кампанію.

Пригожину цього не треба. Він і так досить медійний. І ЛДПР, яка виступає на підтанцьовках у Кремля, вже – не його рівень. Він буде або в "Єдиній Росії", або взагалі створить якийсь свій проєкт.

Пригожин сьогодні займається вищою політичною активністю, створенням власної армії з можливим впливом на багато процесів у Рф. Він вирощує особистий політичний капітал. При цьому є надполітичною фігурою з надполітичною структурою.

Політично він у рф вже переріс як Бута, так і багатьох відомих політиків.