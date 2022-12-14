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Навіщо торговець зброєю Бут пішов у політику та в які ігри грає Пригожин - Михайло Макарук

Автор
Михайло Макарук Михайло Макарук
Дата публікації
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Автор
Пригожин і без того відомий, Буту потрібна публічність Новина оновлена 14 грудня 2022, 16:52
Пригожин і без того відомий, Буту потрібна публічність

Спікер Міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, боєць ЗСУ Михайло Макарук вважає, що йдеться про спробу підстрахуватися

Російський торговець зброєю Віктор Бут, звільнений минулого тижня після 14 років утримання під вартою в США (в обмін на зірку американського баскетболу Бріттні Грайнер) вступив до Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР). Тієї, яка нещодавно втратила вождя-Жириновського і на з’їзд якої відмовився прибути ватажок ПВК "Вагнер" – Пригожин.

Моя покійна бабуся, яка прожила 84 роки, з приводу таких "вступів" говорила – як не в гівно, так у партію. Так і тут.

Росіяни намагатимуться зліпити з Бута та інших негідників національних героїв. При цьому слід розуміти, що американці викачали з Бута всю необхідну інформацію. А він постачав зброєю і колумбійським повстанцям, і величезній кількості локальних конфліктів в Африці, Південній та Середній Азії. Він був одним з ключів нелегального доходу всієї кремлівської верхівки. Тому його так наполегливо хотіли обміняти.

І те, що він зараз йде в політику, – це певною мірою спроба Бута підстрахуватися. Стати медійнішим, щоб його не "кокнули" самі російські спецслужби, самі його господарі. Йому потрібна публічність.

Грошей у нього вистачає, ось він і заплатив недалекій партії ЛДПР дохлого Жириновського, щоб якось себе медійно убезпечити. Мати якесь медійне прикриття. Якщо ж залишатися в тіні та тиші, тебе приберуть – ніхто й не помітить. Як прибрали двох російських спецназівців, яких обміняли на українців у 2016 році.

Хто їх зараз пам’ятає?

Ніхто…

Хто помітив, що їх не стало?

Майже ніхто…

А Бут не хоче, щоб таке сталося з ним. Тому і влазить у політику, медійну кампанію.

Пригожину цього не треба. Він і так досить медійний. І ЛДПР, яка виступає на підтанцьовках у Кремля, вже – не його рівень. Він буде або в "Єдиній Росії", або взагалі створить якийсь свій проєкт.

Пригожин сьогодні займається вищою політичною активністю, створенням власної армії з можливим впливом на багато процесів у Рф. Він вирощує особистий політичний капітал. При цьому є надполітичною фігурою з надполітичною структурою.

Політично він у рф вже переріс як Бута, так і багатьох відомих політиків.

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Теги:
#Володимир Путін #ЛДПР #Володимир Жириновський #Віктор Бут #Пригожин #Михайло Макарук