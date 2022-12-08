кремль обміняв американську баскетболістку на одіозного "торговця смерті", засудженого у США

Обмін відбувся 8 грудня в аеропорту Абу-Дабі

Відому баскетболістку збірної США Бріттні Грайнер, засуджену в росії за звинуваченням у зберіганні наркотичних засобів, обміняли на російського підприємця Віктора Бута, який відбував покарання в американській в’язниці за незаконну торгівлю зброєю.

Обмін відбувся в Абу-Дабі. Віктор Бут уже встиг прибути до росії, а Грайнер перебуває в літаку на шляху до батьківщини. Про це повідомляє телеканал CNN, посилаючись на власні джерела.

Бріттні Грайнер. Фото — Reuters

Президент США Джо Байден опублікував на своїй сторінці у Twitter пост, у якому повідомив, що сьогодні розмовляв із Бріттні Грайнер телефоном.

"Вона у безпеці. Вона в літаку. Вона на шляху додому", — зазначив Байден.

Інформацію також підтвердили в офіційному Telegram-каналі МЗС рф, заявивши, що росія тривалий час вела переговори зі США про звільнення Віктора Бута.

"Вашингтон категорично відмовлявся від діалогу щодо включення росіянина до схеми обміну. Проте російська федерація продовжувала активну роботу з визволення нашого співвітчизника", — заявили в МЗС рф.

Як повідомляє ТАСС, посилаючись на слова віцепрезидента російського підрозділу Міжнародного комітету захисту прав людини Івана Мельникова, Бріттні Грайнер та Віктора Бута було помилувано перед процедурою обміну в Абу-Дабі. Таким чином, вони не повинні відбувати частину свого покарання.

Зірку баскетболу США Бріттні Грайнер виступала за єкатеринбурзький клуб УГМК у росії. Її затримали в аеропорту Шереметьєво у лютому 2022 року. У багажі американки було виявлено гашишне масло для вейпу, яке є дозволеним у багатьох штатах США, але є забороненим на території росії. Її звинуватили у контрабанді наркотиків та засудили до 9 років ув’язнення.

Російського підприємця Віктора Бута затримали у 2008 році в Бангкоку на підставі ордера, виданого на запит США тайським судом. Після дворічного позову його передали Штатам, де підприємця засудили до 25 років позбавлення волі за змову з метою продажу великої партії зброї колумбійському угрупованню ФАРК, визнаному в Штатах терористичним.

Раніше видання "Телеграф" повідомляло про те, що НАБУ та САП затримали бізнесмена Бориса Кауфмана та екснардепа Олександра Грановського (Боруховича).