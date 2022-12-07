Екс-нардепа, соратника Порошенка заочно заарештували: подробиці

Заочний арешт відкриває шлях для розшуку Грановського через Інтерпол

Вищий антикорупційний суд призначив підозрюваному в організації злочинної схеми зловживань на Одеському припортовому заводі (ОПЗ) екс-нардепу БПП Олександру Грановському заочне утримання під вартою.

У Центрі протидії корупції повідомили, що це рішення відкриває шлях для розшуку Грановського через Інтерпол. Якщо він з’явиться на території України, його мають затримати та доставити до суду протягом 48 годин для обрання запобіжного заходу. Зазначається, що екс-нардепа підозрюють в організації схеми на Одеському припортовому заводі, через яку завод недоотримав 93,3 млн. грн.

У 2015 році ОПЗ уклав кілька угод із компанією Newscope Estates Ltd. з продажу добрив. НАБУ та САП вважають, що дана компанія могла виконувати роль "прокладки", ОПЗ фактично їм нічого не постачав, а в контрактах навмисно було занижено вартість добрив.

Потім добрива продавалися за ринковою ціною реальним покупцям, у своїй безпосередньо відвантажували добрива ОПЗ. Різницю у ціні учасники схеми виводили на пов’язані з ними рахунки.

"Два роки тому підозру у цій справі отримали двоє чиновників ОПЗ Кімінчіджі та Чичельницький, власник компанії-учасника схеми Newscope Estates Ltd Чумак і довірена особа екснардепа Ткаченка. Її Грановський нібито пролобіював на посаду члена правління ОПЗ. Троє підозрюваних (Гран давно виїхали з країни та оголошені у розшук", — йдеться у повідомленні.

Захист наполягав на тому, що Грановський не ховається, а мешкає на Кіпрі. На думку захисту, він не отримав статусу підозрюваного, а один із ключових доказів звинувачення (листування Грановського з icloud) отримані детективами нібито позапроцесуальним способом, а отже, є неприпустимим доказом.

Адвокати надали експертизи, зроблені на їхнє замовлення. Крім того, захист надав свої висновки аудиторам, зокрема KPMG, які не підтвердили збитки ОПЗ від продажу добрив.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дізналися ЗМІ про оголошеного у розшук соратника Порошенка Олександра Грановського.

Також ми повідомляли про те, що НАБУ та САП затримали бізнесмена Бориса Кауфмана та екс-нардепа Олександра Грановського (Боруховича).