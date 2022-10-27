Соратника Порошенка оголошено в розшук: що дізналися ЗМІ

Колишнього нардепа підозрюють в організації корупційної схеми

Колишнього народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Олександра Грановського оголосили у розшук. Політика підозрюють в організації корупційної схеми на одному з заводів Одеси.

Про це у четвер, 27 жовтня, повідомило видання "Українські новини" з посиланням на джерела в антикорупційних органах.

За інформацією ЗМІ, колишній соратник Петра Порошенка виїхав з України й наразі перебуває в одній з країн Європи. Точне місце перебування екснардепа не встановлено, однак відомо, що його було оголошено у розшук.

У чому підозрюють Грановського?

Зазначається, що Олександра Грановського підозрюють в організації корупційної схеми на Одеському припортовому заводі. "Українські новини" пишуть, що антикорупційні органи (НАБУ та САП) повідомили екснардепу про підозру заочно, адже в Україні його не було. За даними справи, корупційна схема, яку нібито створив Грановський, завдала збитків Одеському припортовому заводу, 99,57% якого належать державі, на суму понад 93 мільйони гривень.

Суть схеми полягала у тому, що Одеський припортовий завод продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, які були значно нижчі від ринкових. Проєкти підозр у цій справі НАБУ підготувало ще у лютому 2021 року. Під приціл антикорупційних органів тоді потрапив не лише Грановський, а й нардеп Ігор Кононенко.

Олександр Грановський: довідка

Колишнього нардепа Олександра Грановського оголосили у розшук

Політична кар'єра Олександра Грановського розпочалася у 2014 році, коли він став депутатом Київської міської ради від партії "Удар". З травня по листопад 2014-го року він входив у комісії з Київради з питань бюджету та перевірки комунальних підприємств.

Вже 26 жовтня того ж року Грановський був обраний до Верховної Ради України за списком Блоку Петра Порошенка. У Раді очолював підкомітет з питань цивільного, господарського та адміністративного судочинства Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя.

Вже у 2015 році соратник Порошенка опинився в епіцентрі скандалу, коли розслідування програми "Наші гроші" з'ясувало, що він користується безкоштовною охороною Служби безпеки України. Тоді Грановський відповів, що він нібито є свідки по карній справі.

У листопаді 2016 року колишній голова Одеської області Михайло Саакашвілі звинуватив Грановського та Кононенка у тому, що вони нібито займаються підготовкою позбавлення його громадянства України. Тоді Грановський ці звинувачення відкинув

А у грудні 2016 року нардеп-втікач Олександр Онищенко заявив, що разом з Грановським та Кононенком брав участь у підкупі голосів нардепів Верховної Ради нібито на прохання тодішнього президента Петра Порошенка. Ці звинувачення колишній нардеп також відкинув, зазначивши, що ніколи не спілкувався з Онищенком.

Партію "Блок Петра Порошенка" Олександр Грановський покинув 29 травня 2019 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що НАБУ та САП повідомили про підозру голові Рахункової палати та екснардепу Валерію Пацкану. Його підозрюють у неправомірному отримання понад 117 тисяч гривень компенсації за житло.