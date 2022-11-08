Ексглаву НБУ оголошено у міжнародний розшук: куди він поїхав

Екскерівник НБУ покинув Україну ще наприкінці вересня

Колишнього голову Національного банку України Кирила Шевченка, якого підозрюють у махінаціях під час його перебування на посаді голови Укргазбанку, було оголошено у міжнародний розшук.

Як повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК), про це йшлося під час засідання Вищого антикорупційного суду, на якому підозрюваному обирали запобіжний захід.

За словами прокурора, Шевченко за службовим паспортом виїхав до Лондона в одноденне відрядження ще 20 вересня, але з того часу в Україну він не повертався. Спочатку він відправив себе у відпустку до 30 вересня, а потім продовжив її до 7 жовтня.

Зазначається також, що 4 жовтня Шевченко оголосив про відставку, а вже 6 числа йому повідомили про підозру.

Адвокат ексголови НБУ повідомив, що зараз його клієнт перебуває на лікуванні в Австрії, хоча надане ним медичне свідоцтво датоване 12 жовтня.

28 жовтня Шевченка було оголошено у міжнародний розшук. Крім того, у НАБУ та САП стверджують, що він ухиляється від слідства та суду, адвокат це заперечує.

До призначення на посаду голови НБУ Шевченка з 2015 року очолював державний Укргазбанк, а 2014 року був першим заступником голови правління Укргазбанку.

За даними САП, керівництво Укргазбанку з 2014 до 2020 року використало для розкрадання коштів інформацію про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування. За даними слідства, кошти держбанку на суму понад 206 млн грн були безпідставно перераховані 52 фіктивним агентам.

Нагадаємо, 7 жовтня екскерівник Ощадбанку Андрій Пишний став новим головою Національного банку – його призначення підтримали у залі Верховної Ради.