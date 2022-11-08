Экс-глава НБУ объявлен в международный розыск: куда он уехал

Экс-руководитель НБУ покинул Украину еще в конце сентября

Бывший глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, которого подозревают в махинациях во время его пребывания на должности главы Укргазбанка, был объявлен в международный розыск.

Как сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК), об этом шла речь во время заседания Высшего антикоррупционного суда на котором подозреваемому избирали меру пресечения.

По словам прокурора, Шевченко по служебному паспорту уехал в Лондон в однодневную командировку еще 20 сентября, но с тех пор в Украину он не возвращался. Изначально он отправил себя в отпуск до 30 сентября, а потом продлил ее до 7 октября.

Отмечается также, что 4 октября Шевченко объявил об отставке, а уже 6 числа ему сообщили о подозрении.

Адвокат экс-главы НБУ сообщил, что сейчас его клиент находится на лечении в Австрии, хотя предоставленное им медицинское свидетельство датированное 12 октября.

28 октября Шевченко был объявлен в международный розыск. Кроме того, в НАБУ и САП утверждают, что он уклоняется от следствия и суда, адвокат это отрицает.

До назначения на должность главы НБУ Шевченко с 2015 года возглавлял государственный Укргазбанк, а в 2014 году был первым заместителем главы правления Укргазбанка.

По данным САП, руководство Укргазбанка с 2014 по 2020 год использовало для хищения средств информацию о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания. По данным следствия, средства госбанка на сумму свыше 206 млн грн были безосновательно перечислены 52 фиктивным агентам.

Напомним, 7 октября экс-руководитель Ощадбанка Андрей Пышный стал новым главой Национального банка – его назначение поддержали в зале Верховной Рады.