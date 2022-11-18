Оголошений в розшук ексголова НБУ попросив притулок у Австрії - його помітили там в цікавій компанії

Шевченко виїхав з України ще 20 вересня, до того, як подав у відставку

У п’ятницю, 18 листопада, український сегмент соцмереж активно обговорює фотографію колишнього голови НБУ Кирила Шевченка, оголошеного днями в міжнародний розшук, який у Відні зустрічався з екснардепом Олександром Грановським, близьким соратником Петра Порошенка.

Знімок опублікував голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Він уточнив, що зустріч відбувалась у кафе MOMOYA.

Варто зазначити, що і Грановський, і Шевченко мають проблеми із законом в Україні. Зокрема Шевченка підозрюють у махінаціях під час його перебування на посаді голови державного Укргазбанку. За даними слідства, кошти Укргазбанку на суму понад 206 млн грн безпідставно перерахували 52 фіктивним агентам.

Відомо, що він виїхав до Лондона за службовим паспортом нібито в одноденне відрядження ще 20 вересня, але з того часу до України не повертався. 5 жовтня Шевченко подав у відставку, а вже 7 числа новим керівником НБУ став Андрій пишний.

За інформацією "Телеграфу", колишній голова НБУ Кирило Шевченко подав заяву на отримання політичного притулку в Австрії. В Україні тим часом триває судовий процес щодо обрання заочних запобіжних засобів і щодо Шевченка, і щодо Грановського.

Грановський, який за часів Порошенка "приглядав" за судовою гілкою влади, розшукується НАБУ в справі багатомільйонної корупційної схеми на "Одеському припортовому заводі". Офіційно оголошений в розшук.Прокурори вважають, що Грановський був організатором схеми, за якою ОПЗ продавав мінеральні добрива за цінами, нижчими від ринкових, наперед визначеній компанії. Та своєю чергою продавали їх далі вже за ринковими цінами.

Враховуючи "судовий" бекграунд Грановського, в мережі припускають, що темою віденської зустрічі якраз і були пошуки механізмів вирішення проблем її учасників в Україні.