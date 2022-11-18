Объявленный в розыск экс-глава НБУ попросил убежища в Австрии – его заметили там в интересной компании

Шевченко уехал из Украины еще 20 сентября, прежде чем подал в отставку

В пятницу, 18 ноября, украинский сегмент соцсетей активно обсуждает фотографию бывшего главы НБУ Кирилла Шевченко, объявленного на днях в международный розыск, который в Вене встречался с экс-нардепом Александром Грановским, близким соратником Петра Порошенко.

Снимок опубликовал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Он уточнил, что встреча проходила в кафе MOMOYA.

Стоит отметить, что и у Грановского, и у Шевченко есть проблемы с законом в Украине. В частности, Шевченко подозревают в махинациях во время его пребывания в должности главы государственного Укргазбанка. По данным следствия, средства Укргазбанка на сумму более 206 млн грн безосновательно перечислили 52 фиктивным агентам.

Известно, что он выехал в Лондон по служебному паспорту якобы в однодневную командировку еще 20 сентября, но с тех пор в Украину не возвращался. 5 октября Шевченко подал в отставку, а уже 7 числа новым руководителем НБУ стал Андрей Пышный.

По информации "Телеграфа", бывший глава НБУ Кирилл Шевченко подал заявление на получение политического убежища в Австрии. В Украине в это время продолжается судебный процесс по избранию заочной меры пресечения и в отношении Шевченко, и в отношении Грановского.

Грановский, который при Порошенко "присматривал" за судебной ветвью власти, разыскивается НАБУ по делу многомиллионной коррупционной схемы на "Одесском припортовом заводе". Официально объявлен в розыск. Прокуроры считают, что Грановский был организатором схемы, по которой ОПЗ продавал минеральные удобрения по ценам ниже рыночных определенной компании. Но в свою очередь продавали их дальше уже по рыночным ценам.

Учитывая "судебный" бекграунд Грановского, в сети предполагают, что темой венской встречи как раз и были поиски механизмов решения проблем ее участников в Украине.