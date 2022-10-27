Суд взялся за беглого нардепа Деркача, который многие годы работал на рф: озвучена мера пресечения

Скандальный депутат с сентября находится в розыске

Дело о разоблачении агентурной сети главного управления генштаба россии, в которую входил народный депутат Украины Андрей Деркач, получило продолжение. Правоохранители подозревают, что он руководил сетью российских агентов в Украине. С сентября Деркач объявлен в государственный и международный розыск.

Специализированная антикоррупционная прокуратура в четверг, 27 октября, сообщила в своем Телеграм-канале, что суд избрал меру пресечения народному депутату, подозреваемому в государственной измене и незаконном обогащении. По данным liga.net, речь идет о нардепе Андрее Деркаче.

Сообщается, что следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как установило досудебное расследование, народный депутат в 2019-2022 годах получил не менее 567 тыс. долларов от правоохранительных и разведывательных органов страны-агрессора за "подрывную деятельность против Украины". Речь идет о дискредитации страны на международной арене, ухудшении дипломатических отношений с США и препятствие интеграции Украины в Евросоюз и НАТО.

Как известно, против Деркача действуют санкции США. Известность нардеп получил и благодаря так называемым "пленкам Порошенко-Байдена".

Напомним, летом правоохранители задержали Александра Штокала – руководителя личной охраны нардепа Андрея Деркача. У мужчины были изъяты материалы, указывающие на сотрудничество с россиянами.