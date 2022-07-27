Читал путина, шойгу и хранил дома оружие: задержан руководитель охраны нардепа-предателя

У охранника были изъяты материалы, указывающие на сотрудничество с россиянами

В среду, 27 июля, стало известно о задержании Александра Штокала – руководителя личной охраны нардепа Андрея Деркача, который с 2016 года был завербован россиянами и работал на страну-агрессора. У охранника при обыске нашли оружие, боеприпасы и материалы, свидетельствующие о связях с коллаборантами.

О задержании мужчины сообщили сразу два ведомства — СБУ и НАБУ, однако имени подозреваемых они не называли. Эту информацию получило издание "Украинская правда" из собственных источников в правоохранительных органах.

В Службе безопасности Украины отметили, что Штокало приближен к украинскому депутату-беглецу, которого подозревают в работе на российские спецслужбы. Отмечается, что этот нардеп руководил созданием частных охранных фирм в разных регионах Украины, а затем намерен использовать их для быстрого захвата страны. "УП" пишет, что речь именно про Андрея Деркача.

Во время обыска у руководителя охраны Деркача изъяли несколько ручных осколочных гранат, а также патроны к нарезному огнестрельному оружию. Также были обнаружены материалы, свидетельствующие о том, что он действовал против Украины и имел связи с представителями страны-агрессора и коллаборантами. Кроме того, дома задержанный хранил наличными 200 тысяч гривен, 49 тысяч евро и 11,5 тысячи долларов. В изъятых личных вещах можно заметить также книги российского содержания, которые издавало Минобороны рф. В содержании этих книг есть статьи кровавого диктатора путина и его приспешника сергея шойгу, руководящего Минобороны страны-агрессора.

В настоящее время охраннику готовится сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Небольшой арсенал задержанный боеприпасов хранил в сейфе

Список литературы у охранника Деркача также очень интересен

Без путина и в этом деле не обошлось

Напомним, что в конце июня СБУ заявила, что разоблачила агентурную сеть главного управления российского генштаба, в которую входил народный депутат Украины Андрей Деркач. Тогда сообщалось, что политик руководил созданием частных охранных предприятий на территории Украины, чтобы в дальнейшем это помогло быстрее захватить украинские регионы. В материалах дела говорится, что россиянам удалось завербовать Деркача еще в 2016 году.

Ранее "Телеграф" сообщал, что персональные санкции против нардепа Андрея Деркача были введены президентом Владимиром Зеленским еще в 2021 году.