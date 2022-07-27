Читав путіна, шойгу та зберігав вдома зброю: затримано керівника охорони нардепа-зрадника

В охоронця були вилучені матеріали, які вказують на співпрацю з росіянами

У середу, 27 липня, стало відомо про затримання Олександра Штокала — керівника особистої охорони нардепа Андрія Деркача, який з 2016 року був завербований росіянами й працював на країну агресора. У охоронця при обшуку знайшли зброю, боєприпаси та матеріали, які свідчать про зв'язки з колаборантами.

Про затримання чоловіка повідомили одразу два відомства — СБУ та НАБУ, однак імені підозрюваних вони не називали. Цю інформацію отримало видання "Українська правда" з власних джерел у правоохоронних органах.

У Службі безпеки України зазначили, що Штокало є наближеним до українського депутата-втікача, якого підозрюють у роботі на російські спецслужби. Зазначається, що цей нардеп керував створенням приватних охоронних фірм у різних регіонах України, а потім мав намір використати їх для швидкого захоплення країни. "УП" пише, що мова саме про Андрія Деркача.

Під час обшуку у керівника охорони Деркача вилучили декілька ручних осколкових гранат, а також патрони до нарізної вогнепальної зброї. Також було виявлено матеріали, які свідчать про те, що він діяв проти України та мав зв'язки з представниками країни-агресора та колаборантами. Крім того, вдома затриманий зберігав готівкою 200 тисяч гривень, 49 тисяч євро та 11,5 тисяч доларів. У вилучених особистих речах можна помітити також книги проросійського змісту, яке видавало російське Міноборони. У змісті цих книг є статті кривавого диктатора путіна та його поплічника сергія шойгу, який керує Міноборони країни-агресора.

Наразі охоронцю готується повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Невеликий арсенал боєприпасів затриманий зберігав у сейфі

Список літератури у охоронця Деркача також вкрай цікавий

Без путіна й у цій справі не обійшлося

Нагадаємо, що наприкінці червня СБУ заявила, що викрила агентурну мережу головного управління російського генштабу, до якої входив народний депутат України Андрій Деркач. Тоді повідомлялося, що політик керував створенням приватних охоронних підприємств на території України, аби надалі це допомогло швидше захопити українські регіони. У матеріалах справи йдеться, що росіянам вдалося завербувати Деркача ще у 2016 році.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що персональні санкції проти нардепа Андрія Деркача були введені президентом Володимиром Зеленським ще у 2021 році.