Зеленський ввів в дію санкцій проти Деркача і Пушиліна, після чого його сайт "ліг"

У списку опинилися не тільки Деркач і Пушилін.

Президент України Володимир Зеленський підписав рішення РНБО про введення санкцій проти нардепа Андрія Деркача, ватажка бойовиків т.зв. "ДНР" Дениса Пушиліна і ряду юридичних і фізичних осіб з Росії.

Відповідні укази розміщені на сайті президента.

Андрій Деркач раніше опинився під санкціями США через втручання в президентські вибори в 2020 році. Разом з ним санкції застосували і проти російського бізнесмена Костянтина Килимника, який, як кажуть в США, діяв у змові з Деркачем.

Крім них під додаткові санкції потрапив ватажок бойовиків ОРДО Денис Пушилін і веб-ресурси, що віщають на непідконтрольних територіях.

Крім того під блокування потрапили російські сайти, в числі яких vedomosti.ru і mk.ru.

Примітно, що відразу після появи цих указів, сайт Офісу президента перестав працювати.

Сайт ОПУ перестав працювати

Як повідомлялося раніше, під час засідання РНБО 20 серпня було прийнято рішення ввести санкції проти головного редактора "Страна UA" Ігоря Гужви і проросійського блогера Анатолія Шарія.

Крім того, було піднято питання про повернення великого черкаського заводу "Азот" у власність держави. В даний час він належить групі OSTCHEM, якою володіє олігарх Дмитро Фірташ