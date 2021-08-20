У Фирташа отберут черкасский "Азот"

В настоящее время завод принадлежит группе Фирташа.

Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) было принято решение о возвращении в государственную собственность черкасского химического завода "Азот".

Об этом рассказал во время брифинга в пятницу секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он заявил, что ЧАО "Азот" попало в частную собственность "мошенническим путем". Кроме него СНБО намерен вернуть в госсобственность АО "Черкассыгаз".

Кабмину и НКЦБФР поручено в течение месяца установить, как "Черкассыгаз" перешел в руки частных лиц и оценить убыток для государства, связанный с потерей над ним контроля.

Как известно, "Азот" принадлежат группе OSTCHEM, которой владеет олигарх Дмитрий Фирташ. Как следует из названия, его основной деятельностью является производство азотных удобрений. Завод выпускает около миллиона тонн аммиачной селитры в год, что является самым крупным показателем по Украине.

В штате "Азота" числится около 4,5 тысяч работников.

"Черкассыгаз" связывали с бизнесменами Игорем Ворониным и Юрием Величко, которые ранее имели высокопоставленные должности в структурах Фирташа.

Как сообщалось ранее, 18 июня этого года СНБО ввел санкции против Фирташа из-за поставок титана оборонным предприятиям РФ.