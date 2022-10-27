Суд взявся за нардепа Деркача, який багато років працював на рф: озвучено запобіжний захід

Скандальний депутат з вересня перебуває у розшуку

Справа про викриття агентурної мережі головного управління генштабу росії, до якої входив народний депутат України Андрій Деркач, отримала продовження. Правоохоронці підозрюють, що він керував мережею російських агентів України. З вересня Деркач оголошений у державний та міжнародний розшук.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура у четвер, 27 жовтня, повідомила у своєму Телеграм-каналі, що суд обрав запобіжний захід народному депутату, підозрюваному в державній зраді та незаконному збагаченні. За даними liga.net, йдеться про нардепа Андрія Деркача.

Повідомляється, що слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як встановило досудове розслідування, народний депутат у 2019-2022 роках отримав не менше ніж 567 тис. доларів від правоохоронних та розвідувальних органів країни-агресора за "підривну діяльність проти України". Йдеться про дискредитацію країни на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин зі США та перешкоду інтеграції України до Євросоюзу та НАТО.

Як відомо, проти Деркача діють санкції США. Популярність нардеп отримав і завдяки так званим "плівкам Порошенка-Байдена".

Нагадаємо, влітку правоохоронці затримали Олександра Штокала – керівника особистої охорони нардепа Андрія Деркача. У чоловіка було вилучено матеріали, що вказували на співпрацю із росіянами.