Бывший нардеп-соратник Порошенко объявлен в розыск

Чиновника подозревают в причастности к крупной коррупционной схеме

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск Александра Грановского, бывшего народного депутата от "Блока Петра Порошенко". Менее месяца назад ему было объявлено о подозрении в причастности к крупному делу насчет хищения в одном из государственных предприятий, а именно — Одесского припортового завода.

Информацию о розыске сообщили в пресс-службе НАБУ во вторник, 15 ноября, передает "Телеграф". Как отмечают представители ведомства, Грановский может быть причастным к коррупционной схеме, в результате которой государству был нанесен многомиллионный ущерб.

Согласно данным следователей, именно Грановский якобы организовал возможность продажи минудобрений определенным компаниям. Передача товара, конечно же, осуществлялась по ценам, которые были значительно ниже, нежели рыночные. В дальнейшем товар перепродавался за границу, что добавляло дополнительных проблем на и без того высококонкуретном рынке. Физическое же снабжение удобрения производилось именно Одесским припортовым заводом, хотя, фактически, он отсутствовал в пределах сделки.

"Схема действовала на протяжении марта-декабря 2015 года, через нее "ОПЗ" недополучил доход в размере около 93,3 млн грн", — отмечают представители НАБУ.

На данный момент подозрение в причастности к крупной коррупционной схеме было объявлено пятерым вероятным участникам махинаций. Среди них не только упомянутый Грановский, но и его доверенное лицо, а также несколько работников Одесского припортового завода. Отметим, что местонахождение Грановского в данный момент неизвестно, именно поэтому его объявили в розыск.

Отметим, что несмотря на длительное пребывание в партии пятого президента Петра Порошенко, Александр Грановский покинул ее ряды. Произошло это в мае 2019 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине объявили в розыск бывшего руководителя Нацбанка Украины Кирилла Шевченко. Его подозревают в причастности к коррупционным схемам в Укргазбанке, главой которого он был.