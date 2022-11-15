Колишнього нардепа-соратника Порошенка оголошено в розшук

Чиновника підозрюють у причетності до великої корупційної схеми

Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук Олександра Грановського, колишнього народного депутата від "Блоку Петра Порошенка". Менш ніж місяць тому йому було оголошено про підозру в причетності до масштабної справи щодо розкрадання в одному з державних підприємств. Мова про Одеський припортовий завод.

Інформацію про розшук повідомили у пресслужбі НАБУ у вівторок, 15 листопада, повідомляє "Телеграф". Як зазначають представники відомства, Грановський може бути причетним до корупційної схеми, внаслідок якої державі було завдано багатомільйонних збитків.

За даними слідчих, саме Грановський нібито організував можливість продажу міндобрив певним компаніям. Передача товару, звісно ж, здійснювалася за цінами, які були значно нижчими за ринкові. Після цього товар перепродувався за кордон, що додавало додаткових проблем на і без того висококонкуретному ринку. Фізичне постачання добрива здійснювалося ж саме Одеським припортовим заводом, хоча фактично він був відсутній у межах угоди.

"Схема діяла протягом березня-грудня 2015 року, через неї "ОПЗ" недоотримав дохід у розмірі близько 93,3 млн грн", — зазначають представники НАБУ.

Наразі підозра у причетності до великої корупційної схеми була оголошена п’ятьом ймовірним учасникам махінацій. Серед них не лише згаданий Грановський, а й його довірена особа, а також кілька працівників Одеського припортового заводу. Зазначимо, що місцезнаходження Грановського наразі невідоме, саме тому його оголосили у розшук.

Зазначимо, що незважаючи на тривале перебування у партії п’ятого президента Петра Порошенка, Олександр Грановський залишив її лави. Сталося це у травні 2019 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні оголосили у розшук колишнього керівника Нацбанку України Кирила Шевченка. Його підозрюють у причетності до корупційних схем в Укргазбанку, головою якого він був.