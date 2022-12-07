Экс-нардепа, соратника Порошенко заочно арестовали: подробности

Заочный арест открывает путь для розыска Грановского через Интерпол

Высший антикоррупционный суд назначил подозреваемому в организации преступной схемы злоупотреблений на Одесском припортовом заводе (ОПЗ) экс-нардепу БПП Александру Грановскому заочное содержание под стражей.

В Центре противодействия коррупции сообщили, что данное решение открывает путь для розыска Грановского через Интерпол. Если он появится на территории Украины, его должны задержать и доставить в суд в течение 48 часов для избрания меры пресечения. Отмечается, что экс-нардепа подозревают в организации схемы на Одесском припортовом заводе, из-за которой завод недополучил 93,3 млн грн.

В 2015 году ОПЗ заключил несколько соглашений с компанией Newscope Estates Ltd. по продаже удобрений. НАБУ и САП считают, что данная компания могла выполнять роль "прокладки", ОПЗ фактически им ничего не снабжал, а в контрактах намеренно была занижена стоимость удобрений.

Затем удобрения продавались по рыночной цене реальным покупателям, при этом им напрямую отгружали удобрения ОПЗ. Разницу в цене участники схемы выводили на связанные с ними счета.

"Два года назад подозрение по этому делу получили двое чиновников ОПЗ Киминчиджи и Чичельницкий, владелец компании-участника схемы Newscope Estates Ltd Чумак и доверенное лицо экснардепа Ткаченко. Ее Грановский якобы пролоббировал на должность члена правления ОПЗ. Трое подозреваемых (Грановский, Ткаченко и Чумак) давно уехали из страны и объявлены в розыск", — говорится в сообщении.

Защита настаивала на том, что Грановский не скрывается, а проживает на Кипре. По мнению защиты, он не получил статус подозреваемого, а одно из ключевых доказательств обвинения (переписки Грановского с icloud) полученные детективами якобы внепроцессуальным способом, а следовательно, является недопустимым доказательством.

Адвокаты предоставили экспертизы, сделанные по их заказу. Кроме того, защита предоставила свои выводы аудиторам, в частности KPMG, не подтвердившим убытки ОПЗ от продажи удобрений.

Напомним, ранее мы писали о том, что узнали СМИ об объявленном в розыск соратнике Порошенко Александре Грановском.

Также мы сообщали о том, что НАБУ и САП задержали бизнесмена Бориса Кауфмана и экс-нардепа Александра Грановского (Боруховича).