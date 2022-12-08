кремль обменял американскую баскетболистку на одиозного "продавца смерти", осужденного в США

Обмен состоялся 8 декабря в аэропорту Абу-Даби

Известную баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер, осужденную в рф по обвинению в хранении наркотических средств, обменяли на российского предпринимателя Виктор Бута, отбывавшего наказание в американской тюрьме за незаконную торговлю оружием.

Обмен состоялся в Абу-Даби. Виктор Бут уже успел прибыть в россию, а Грайнер находится в самолете по пути на родину. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники.

Бриттни Грайнер. Фото - Reuters

Президент США Джо Байден опубликовал на своей странице в Twitter пост, в котором сообщил, что сегодня разговаривал с Бриттни Грайнер по телефону.

"Она в безопасности. Она в самолете. Она на пути домой", — отметил Байден.

Информацию также подтвердили в официальном Telegram-канале рф, заявив, что россия долгое время вела переговоры с США об освобождении Виктора Бута.

"Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена. Тем не менее российская федерация продолжала активную работу по вызволению нашего соотечественника", — заявили в МИД рф.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, Бриттни Грайнер и Виктор Бут были помилованы перед процедурой обмена в Абу-Даби. Таким образом, они не должны отбывать оставшуюся часть своего наказания.

Звезду баскетбола США Бриттни Грайнер выступала за екатеринбургский клуб УГМК в россии. Её задержали в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года. В багаже американки было обнаружено гашишное масло для вейпа, которое является разрешенным во многих штатах США, но является запрещенным на территории рф. Её обвинили в контрабанде наркотиков и приговорили к 9 годам тюремного заключения.

Российский предприниматель Виктор Бут был задержан в 2008 году в Бангкоке на основании ордера, выданного по запросу США тайским судом. После двухлетнего иска его передали Штатам, где предпринимателя приговорили к 25 годам лишения свободы за сговор с целью продажи крупной партии оружия колумбийской группировке ФАРК, признанной в Штатах террористической.

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