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Журналист: Российские ГРУшники, которых обменяли на Савченко, уже мертвы

Журналист: Российские ГРУшники, которых обменяли на Савченко, уже мертвы
05:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Евгений Ерофеев и Александр Александров, которых обменяли на Надежду Савченко, уже мертвы.

Российские спецназовцы Евгений Ерофеев и Александр Александров, которых в свое время обменяли на Надежду Савченко, ныне уже мертвые.

Об этом в эфире программы ТСН.Тиждень сказал журналист Андрей Цаплиенко.

"Где сейчас российские военные Ерофеев и Александров, которых обменяли на Надежду Савченко? Их адвокаты утверждают, что с ними все в порядке. Но, по моим данным, Ерофеева кто-то зарезал прямо у него дома. А Александров оказался в Сирии и почти сразу - среди боевых потерь", - сказал Цаплиенко.

Отметим, это уже не первое сообщение о смерти этих российских спецназовцев.

Напомним, ГРУшник Ерофеев был задержан вместе со своим коллегой Александром Александровым 16 мая 2015 года в зоне боевых действий в Луганской области. Во время допроса капитан Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил сержант Александров. Перед оглашением приговора Александров и Ерофеев отказались признавать свою вину.

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"Я никого не убивал, не стрелял, ни на кого не нападал, даже не было такой цели. Прошу оправдать. От всех показаний, данных ранее, я отказываюсь, поскольку предоставлял их для сохранения своей жизни", - сказал Ерофеев. ГРУшники были осуждены к лишению свободы на 14 лет с конфискацией всего имущества.

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Россия, РФ, Гру, Надежда Савченко, Евгений Ерофеев, Александр Александров.
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