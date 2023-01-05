Обычных зэков пригожину уже мало: стало известно, кого еще вербуют на войну с Украиной

"Вагнеровцы" занимаются вербовкой в Чечне

Российская частная военная компания "Вагнера", занимающаяся вербовкой зэков из тюрем для участия в войне в Украине, начала рекрутировать политических заключенных из Чечни.

Как сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, "вагнеровцы" вербуют узников из исправительных учреждений Чеченской Республики рф, большая часть из которых были осуждены по политическим мотивам.

"Известно, что в колонии-поселении №3 города Аргун (Чеченская Республика рф), а также в исправительной колонии №2 поселка Чернокозово (Наурский район Чеченской Республики рф), продолжается процесс вербовки заключенных в ряды ЧВК "Вагнера"", — говорится в сообщении ГУР МО Украины.

Отмечается, что данное явление уже приобретает массовый характер. Из двух колоний "вагнеровцам" удалось "мобилизовать" более 50 заключенных. К слову, большинство из них были осуждены по сфабрикованным делам.

В ГУР также подчеркнули, что в колониях сейчас проводится работа по предотвращению утечки информации за ее пределы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на войне в Украине заметили "конкурентов" ЧВК "Вагнера".