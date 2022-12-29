Пригожин ведет себя крайне борзо, как хозяин положения. И, я думаю, на данный момент он таковым и является - Иван Яковина
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Украинский журналист-международник и политический обозреватель Иван Яковина рассказал, кто сейчас самый влиятельный человек в россии
Несколько месяцев назад я говорил, что главными, самыми влиятельными людьми в РФ стали главари вооруженных формирований, существующих вне конституционных институтов — Кадыров и (особенно) Пригожин.
Российские политологи и журналисты надо мной хором посмеялись: "Ты ничего не понимаешь. Для кремлевских элит эти двое — никто, выскочки, их сожрут в два счета!".
Ну и что мы видим сейчас? Пригожин обзывает главу Генштаба "чортом и пи**ром еб**ым", и откровенно издевается над Медведевым (экс-президентом вообще-то), называя его прогноз на 2023 год ‘эротическими фантазиями’.
И все кремлевские бояре, глядя на это, лишь прячут глаза и заискивающе хихикают.
Еще раз хочу повторить: в условиях полной деградации и развала ключевых государственных институтов первыми и главными становятся:
- те, у кого есть свой собственный серьёзный силовой ресурс
- те, кто не стесняется и не боится этот ресурс применять, и вообще использовать насилие.
Армия связана по рукам и ногам кучей законов, плюс она бессубъектна, там нет смелых и решительных генералов.
ФСБ — субъектна, все амбициозные там, но фсбшные следователи и палачи ничего не смогут сделать против вагнеровской бтг с танками и артиллерией.
А Пригожин, думаю, не такой дурак, чтобы дать себя арестовать по-тихому. Вокруг него всегда вооруженный отряд.
Он все это понимает, поэтому и ведет себя крайне борзо, как хозяин положения. И, я думаю, на данный момент он таковым и является.
Источник: пост Яковины в Facebook
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