Украинский журналист-международник и политический обозреватель Иван Яковина рассказал, кто сейчас самый влиятельный человек в россии

Несколько месяцев назад я говорил, что главными, самыми влиятельными людьми в РФ стали главари вооруженных формирований, существующих вне конституционных институтов — Кадыров и (особенно) Пригожин.

Российские политологи и журналисты надо мной хором посмеялись: "Ты ничего не понимаешь. Для кремлевских элит эти двое — никто, выскочки, их сожрут в два счета!".

Ну и что мы видим сейчас? Пригожин обзывает главу Генштаба "чортом и пи**ром еб**ым", и откровенно издевается над Медведевым (экс-президентом вообще-то), называя его прогноз на 2023 год ‘эротическими фантазиями’.

И все кремлевские бояре, глядя на это, лишь прячут глаза и заискивающе хихикают.

Еще раз хочу повторить: в условиях полной деградации и развала ключевых государственных институтов первыми и главными становятся:

- те, у кого есть свой собственный серьёзный силовой ресурс

- те, кто не стесняется и не боится этот ресурс применять, и вообще использовать насилие.

Армия связана по рукам и ногам кучей законов, плюс она бессубъектна, там нет смелых и решительных генералов.

ФСБ — субъектна, все амбициозные там, но фсбшные следователи и палачи ничего не смогут сделать против вагнеровской бтг с танками и артиллерией.

А Пригожин, думаю, не такой дурак, чтобы дать себя арестовать по-тихому. Вокруг него всегда вооруженный отряд.

Он все это понимает, поэтому и ведет себя крайне борзо, как хозяин положения. И, я думаю, на данный момент он таковым и является.

Источник: пост Яковины в Facebook