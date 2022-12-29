Український журналіст-міжнародник та політичний оглядач Іван Яковіна розповів, хто зараз найвпливовіша людина в росії

Кілька місяців тому я говорив, що головними, найвпливовішими людьми в РФ стали верхівки збройних формувань, які існують поза конституційними інститутами — Кадиров і (особливо) Пригожин.

Російські політологи та журналісти з мене хором посміялися: "Ти нічого не розумієш. Для кремлівських еліт ці двоє — ніхто, вискочки, їх зжеруть за дві секунди!".

Ну, і що ми бачимо зараз? Пригожин обзив главу Генштабу "чортом і пі**ром еб**им", і відверто знущається над Медведєвим (експрезидентом взагалі), називаючи його прогноз на 2023 рік "еротичними фантазіями".

І всі кремлівські бояри, дивлячись на це, лише ховають очі та підлабузно хихикають.

Ще раз хочу повторити: в умовах повної деградації та розвалу ключових державних інститутів першими та головними стають:

- ті, хто має свій власний серйозний силовий ресурс

- Ті, хто не соромиться і не боїться цей ресурс застосовувати, і взагалі використовувати насильство.

Армія пов’язана по руках та ногах купою законів, плюс вона безсуб’єктна, там немає сміливих і рішучих генералів.

ФСБ — суб’єктна, всі амбітні там, але фізично слідчі та кати нічого не зможуть зробити проти вагнерівської бтг з танками та артилерією.

А Пригожин, гадаю, не такий дурень, щоб дати себе заарештувати по-тихому. Навколо нього завжди озброєний загін.

Він усе це розуміє, тому й поводиться вкрай борзо, як господар становища. І, я думаю, зараз він таким і є.

Джерело: пост Яковини у Facebook