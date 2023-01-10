Самая сложная ситуация: в ВСУ отчитались об обстановке в Соледаре

Защитники города сейчас делают все, чтобы россияне шли к пирровой победе

В городе Соледар (Донецкая область), куда украинская армия взимает дополнительные силы и средства, сейчас наблюдается самая сложная ситуация среди всего восточного фронта. Вооруженные силы Украины делают все возможное, чтобы максимально изнурить противника, чтобы даже минимальный успех украинской стороны стал для россиян серьезным поражением.

Об этом в очередном эфире всеукраинского телемарафона "Единые Новости" рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, отметив, что только за последние сутки город подвергся артиллерийному обстрелу со стороны россии 86 раз.

По словам представителя ВСУ, защитник города избрал определенную тактику, которая должна привести оккупационную армию к большой пирровой победе.

"Следовательно там очень сложная сейчас ситуация, самая сложная на Восточном фронте. Именно защитники Соледара сейчас делают все, чтобы истощить врага, максимально снизить его наступательный потенциал. Чтобы даже его какие-то тактические успехи вели к большой пирровой победе", — сказал он.

Ранее "Телеграф" сообщал, как военный журналист Юрий Бутусов, находящийся сейчас непосредственно в Соледаре, подробно рассказал о ситуации в городе, а также прокомментировал дальнейшие действия военного командования ВСУ.