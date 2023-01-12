Цілих будинків не лишилося: Соледар показали на супутникових знімках

Соледар зазнав масованих обстрілів

Окупанти продовжують активно штурмувати Соледар, застосовуючи при цьому масовані артилерійські обстріли. Через це в місті багато житлових будинків перетворилися на руїни.

Це можна побачити на нових супутникових знімках компанії MAXAR. У мережу потрапили не лише знімки Соледара, а й розташованого неподалік міста Бахмут.

У повідомленні наголошується, що нові знімки було зроблено 10 січня, а для порівняння разом із ними було оприлюднено і фотографії міста 1 серпня 2022 року.

Як можна побачити, за пів року активних боїв практично всі будівлі, що потрапили в кадр, перетворилися на руїни.

Соледар 1 серпня 2022 року та 10 січня 2023 року

Соледар 1 серпня 2022 року та 10 січня 2023 року

Крім того, в об’єктив супутника також потрапило поле неподалік Бахмута, на якому видно величезну кількість вирв від артилерійських снарядів.

Поле під Бахмутом

Як повідомлялося раніше, у ЗСУ спростували фейк росіян про те, що місто повністю захоплене окупантами. За даними Deepstate, окупанти намагаються продавити оборону навколо міста, щоб взяти його в кільце, проте саме місто ще тримається.

Соледар

Нагадаємо, раніше ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів, що захоплення Соледара для росіян важливе, оскільки вони не можуть взяти в лоб Бахмут, тому вони намагатимуться провести спробу оперативного оточення.