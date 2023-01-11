Що відбувається у Соледарі: у ЗСУ прокоментували "переможне" відео пригожина

ЗСУ все ще утримують місто і посилюють оборону навколо нього

Попри величезне бажання росії думати, що вона утримує найгарячішу точку ведення бойових дій місто Соледар (Донецька область) під своїм контролем, ці заяви не відповідають дійсності.

Про це у середу, 11 січня, у коментарі для видання "Суспільне" повідомив речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий.

"Росіяни кажуть, що Соледар під їхнім контролем, – це неправда. Деталі, у зведенні Генштабу, чекайте", — пояснив він.

Варто нагадати, що у ніч на 11 січня пресцентр власника ПВК "Вагнер" євгена пригожина оприлюднив у себе на сторінці фотографію нібито з соляної шахти розташованої у Соледарі, а також додав інформацію про те вся територія міста начебто була захоплена і взята під контроль її бійцями.

Фото зі сторінки ПВК "Вагнер"

Що стосується української сторони, то вона цю інформацію спростовує. Зокрема, представники управління стратегічних комунікацій Збройних сил України вважають, що дані пропагандистів — це чергова інформаційно-психологічна операція.

"Схоже на те, що місце знаходження Пригожина не відповідає дійсності, і він не в Соледарських шахтах. Елемент ІПСО від пригожинських піарщиків, який спрямований на внутрішню аудиторію, щоб хоч якось виправдати шалені втрати серед зеків", – йдеться у тексті відомства.

Для порівняння "Стратком ЗСУ" показав, як насправді виглядають шахти у Соледарі, аби відкинути будь-які сумніви:

Соляні шахти у Соледарі

Раніше "Телеграф" повідомляв, яка зараз насправді спостерігається ситуація у Соледарі та пояснив, які подальші кроки готують Збройні сили України для захисту та утримання цього "гарячого" міста.