Скільки мирних лишається в Соледарі та що Швейцарія ветує для Києва: новини, які ви могли проспати

Розповідаємо, що цікавого трапилося за ніч в Україні та світі

Повномасштабна війна в Україні, на жаль, триває, однак допомога західних партнерів із кожним днем стає все більш безпрецедентною. Так, тільки-но Канада оголосила про передачу Києву чергової партії озброєння для протистояння російській навалі, як вже стало відомо про додаткові пакети від інших держав.

Більше деталей — у традиційній підбірці нічних новин України та світу, які ви могли проспати. Спеціально для вас "Телеграф" зібрав усе найцікавіше в одній збірці.

Вибухи у Харкові

У ніч проти 11 січня росіяни обстріляли Харків, зокрема Київський район міста. Без прильотів не обійшлося — один із них прийшовся на місцевий склад феєрверків, який, звісно ж, почав детонувати. На місці працювали рятувальники, за попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

Військова допомога для України

Як повідомляє Foreign Policy, Україні начебто презентували новий вид допомоги для ЗСУ. Мова — про касетні боєприпаси американського виробництва, котрі були популярні в часи "холодної війни". Це так звані конвенційні снаряди подвійного призначення: одна одиниця може розкинути до 88 набоїв. Головною метою цієї зброї є ураження бронетехніки. При цьому ні США, ні Туреччина офіційно коментувати подібну допомогу не погодилися.

Також стало відомо, що пакет озброєння для Києва готує і Пакистан, з яким ми вже давно співпрацюємо у цьому напрямку.

В очікуванні ескалації

Під час вечірнього відеозвернення президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни готуються до чергового загострення на фронті. Зокрема, на це вказує ускладнення ситуації на Донбасі, де ворог буквально засипає лінію фронту гарматним м'ясом.

"Цьому можна і треба протиставити лише новий рівень сучасної військової техніки, який може отримати Україна від партнерів. Саме зараз настав час для нових потужних рішень, для нової потужної підтримки", — підкреслив глава держави, додавши, що поразка рф має залишитися безальтернативною.

Вето від Швейцарії

В Іспанії поскаржилися, що швейцарський уряд блокує відправлення певної військової допомоги в Україні. За словами очільниці Міноборони Маргарити Роблес, Мадрид розуміє важливість передачі Києву нового озброєння і постійно підтримує українців у боротьбі за незалежність. При цьому країна зіткнулася із певним вето від швейцарських колег, які блокують передачу певних військових товарів — ті не схвалюють подібного кроку, будучи країною-виробником і не погоджуючись на реекспорт.

Цивільні лишаються в Соледарі

У Соледарі Донецької області попри серйозні обстріли все ще живуть мирні жителі. За даними очільника Донецької ОВА Павла Кириленка, у місті лишається близько 523 осіб. У більшості випадків це люди, які старші 50 років. Вивезти їх усіх до інших населених пунктів наразі неможливо.

"Допоки не буде можливості безпечно заїхати та виїхати з міста, евакуацію проводити не будуть", — пояснив чиновник.