Україна отримає вдосконалені NASAMS: Канада оголосила про нову допомогу

Глава Міноборони Канади оголосила про нові поставки озброєння в Україну

Канада передасть Україні ЗРК NASAMS, які придбає у США. За словами міністра оборони Аніти Ананд, це будуть удосконалені зенітно-ракетні комплекси.

Про це глава Міноборони Канади повідомила у Twitter. Вона додала, що вранці 10 січня телефонувала до голови українського Міноборони, який і наштовхнув її на цей крок.

Олексій Резніков повідомив канадській колезі, що системи ППО зараз у пріоритеті для України. Тому Канада вирішила допомогти нашій країні і поставити ЗРК NASAMS, які закупить у Америки.

"Сьогодні вранці я розмовляла з міністром оборони України Олексієм Резніковим і почула його безпосередньо: системи ППО є головним пріоритетом України. Ось чому Канада закуповує в США національний удосконалений зенітно-ракетний комплекс (NASAMS) для передачі Україні", — написала Ананд у соцмережі вже у вівторок увечері.

Президент України Володимир Зеленський вже віддячив прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо за чергову допомогу Україні. Президент наголосив, що нові ЗРК посилять захист українського неба.

"Шановний Джастін Трюдо, ваше справжнє лідерство у відстоюванні демократії та прав людини знову яскраво доведено. Дякую, що допомагаєте нам захистити наше небо. NASAMS, придбані для нас Канадою, стануть міцним щитом для наших міст та громадян", — написав Зеленський у Twitter.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що США можуть передати Україні БТРи Stryker. Швидше за все, вони увійдуть до наступного пакету військової допомоги від Америки.